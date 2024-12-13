Créez un récit captivant de 45 secondes pour une "vidéo associative" conçue pour inspirer l'empathie et attirer de nouveaux donateurs en montrant une journée dans la vie de quelqu'un bénéficiant du travail de votre ONG. Le style visuel doit être authentique et chaleureux, utilisant l'impact émotionnel pour se connecter avec le public, complété par une bande sonore sereine et pleine d'espoir. Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter un récit puissant et personnel décrivant l'impact des dons. Cette pièce de narration est destinée aux personnes parcourant les flux des réseaux sociaux, les encourageant à en savoir plus et à contribuer.

