Créateur de Vidéos Promo pour ONG pour une Collecte de Fonds Puissante

Créez des vidéos marketing associatives convaincantes qui inspirent l'action en utilisant nos Modèles & scènes conçus professionnellement.

Créez un récit captivant de 45 secondes pour une "vidéo associative" conçue pour inspirer l'empathie et attirer de nouveaux donateurs en montrant une journée dans la vie de quelqu'un bénéficiant du travail de votre ONG. Le style visuel doit être authentique et chaleureux, utilisant l'impact émotionnel pour se connecter avec le public, complété par une bande sonore sereine et pleine d'espoir. Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter un récit puissant et personnel décrivant l'impact des dons. Cette pièce de narration est destinée aux personnes parcourant les flux des réseaux sociaux, les encourageant à en savoir plus et à contribuer.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "annonce de collecte de fonds" dynamique de 30 secondes ciblant une réponse rapide des audiences en ligne pour une campagne urgente. La vidéo nécessite un style visuel énergique avec des coupes rapides et des superpositions de texte engageantes, accompagnée d'une musique urgente mais optimiste. Employez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour un aspect soigné et ajoutez des "Sous-titres/légendes" pour garantir que le message principal et l'appel à l'action soient accessibles même sans son. Cette "vidéo de collecte de fonds" est parfaite pour les plateformes de médias sociaux de format court où une action immédiate est souhaitée.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu vidéo personnalisé informatif de 60 secondes illustrant la vision à long terme de votre ONG et ses projets réussis, destiné aux comités de subventions et aux sponsors d'entreprise. Le ton visuel doit être professionnel et digne de confiance, incorporant un mélange d'interviews simulées avec des "avatars AI" et des graphiques percutants expliquant des données complexes, le tout soutenu par une musique calme et autoritaire. Exploitez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour garantir un message précis et une livraison professionnelle, visant à transmettre l'impact durable de la "vidéo caritative".
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo d'annonce de service public" percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux qui sensibilise succinctement à un problème critique que votre ONG aborde. Ce court "post sur les réseaux sociaux" exige un style visuel audacieux et minimaliste, privilégiant une seule image ou animation frappante de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen, accompagnée d'un message puissant et concis, soutenu par un signal audio mémorable et rythmique. Assurez une visualisation optimale sur toutes les plateformes en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, capturant l'attention immédiate d'un large public général.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour ONG

Créez sans effort des vidéos associatives convaincantes qui inspirent l'action et stimulent la collecte de fonds, engageant votre public avec un storytelling visuel puissant.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles conçus professionnellement, spécifiquement conçus pour vous aider à créer des vidéos associatives percutantes avec facilité.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Téléchargez et éditez vos vidéos ou images, intégrez vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et intégrez votre message unique pour raconter votre histoire.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off & Avatars
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off au son naturel, en utilisant la technologie de synthèse vocale, ou mettez en avant des avatars AI pour transmettre efficacement votre message.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Message
Exportez facilement votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être téléchargée et partagée sur toutes les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Storytelling Puissant & Sensibilisation

Créez des vidéos inspirantes qui racontent l'histoire de votre association, motivent l'action et encouragent les audiences à soutenir votre cause.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux ONG de créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes et de partager des histoires percutantes ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour que les ONG produisent des vidéos de collecte de fonds de haute qualité en transformant le texte en scènes engageantes avec des avatars AI et des voix off variées. Nos outils conviviaux simplifient le processus de création vidéo, vous permettant de raconter des histoires puissantes qui résonnent avec votre public et suscitent du soutien.

Quels outils spécifiques HeyGen propose-t-il pour produire efficacement des vidéos marketing associatives de haute qualité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos marketing associatives avec une riche bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et un vaste stock de médias. Notre plateforme alimentée par l'AI soutient la création de texte en vidéo, vous permettant de générer rapidement des vidéos promo professionnelles sans compétences d'édition étendues.

Mon organisation peut-elle marquer efficacement son contenu vidéo personnalisé en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre contenu vidéo personnalisé s'aligne parfaitement avec l'identité de votre ONG. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos promo, maintenant une image cohérente et professionnelle.

HeyGen facilite-t-il l'augmentation de la portée et de l'engagement des vidéos associatives sur diverses plateformes ?

Oui, HeyGen améliore vos vidéos associatives pour un impact maximal sur les plateformes de médias sociaux avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les ratios d'aspect personnalisables. En offrant des options de voix off variées et des visuels de haute qualité, HeyGen aide à garantir que votre message soit accessible et engageant pour un public plus large.

