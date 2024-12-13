Créateur de Vidéos de Collecte de Fonds pour ONG : Augmentez les Dons Maintenant
Sensibilisez et engagez les donateurs avec des vidéos captivantes réalisées facilement grâce à nos avatars AI intelligents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de remerciement de 45 secondes destinée aux donateurs existants, démontrant comment leurs contributions font une différence tangible. La vidéo doit combiner des séquences de médias stock montrant des projets communautaires avec une génération de voix off chaleureuse et sincère, exprimant une profonde gratitude. Assurez-vous que les sous-titres/captions sont activés, et que le style audio global est doux et reconnaissant, transmettant visuellement le succès collectif atteint grâce à leur générosité.
Développez une vidéo urgente mais encourageante de 30 secondes pour 'sensibiliser' à un problème social critique, ciblant de nouveaux soutiens et abonnés sur les réseaux sociaux. Utilisez la fonction de texte à vidéo à partir de script pour articuler le problème et proposer des solutions, en incorporant des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias pour illustrer l'ampleur du défi. Le style visuel doit être informatif et moderne, employant des graphiques audacieux et une narration claire et persuasive pour inciter à une action immédiate et encourager l'engagement avec votre campagne de collecte de fonds.
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes 'points forts de l'événement' récapitulant un récent événement de collecte de fonds, spécifiquement adaptée aux participants et à votre communauté en ligne plus large. Exploitez des modèles et des scènes personnalisables pour assembler rapidement des clips engageants, en veillant à ce que l'exportation finale soit optimisée avec un redimensionnement des proportions pour diverses plateformes sociales. Le style visuel doit être énergique et festif, avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides d'interactions positives, encapsulant l'esprit de l'événement et encourageant une future participation aux efforts de vos organisations à but non lucratif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Publicités de Collecte de Fonds Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes pour maximiser la portée et stimuler les dons pour vos campagnes à but non lucratif.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos courtes captivantes et des clips pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'augmenter la sensibilisation et l'engagement des donateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour les organisations à but non lucratif ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos de collecte de fonds convaincantes, permettant aux organisations à but non lucratif de produire du contenu professionnel rapidement et de manière rentable. En utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script, vous pouvez raconter efficacement des histoires percutantes qui résonnent et augmentent les dons.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour les campagnes de collecte de fonds caritatives ?
Oui, HeyGen offre une sélection diversifiée de modèles personnalisables et d'outils d'édition glisser-déposer conviviaux spécialement conçus pour les campagnes de collecte de fonds à but non lucratif. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec les contrôles de marque de votre organisation, y compris le logo et les couleurs, et intégrer des médias stock de notre vaste bibliothèque pour maximiser l'engagement.
Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles la narration pour l'engagement des donateurs et les campagnes de sensibilisation ?
HeyGen améliore la narration en permettant la création de vidéos percutantes avec génération de voix off naturelle et sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre message est clair et accessible. Ces fonctionnalités aident les organisations à but non lucratif à sensibiliser efficacement et à améliorer l'engagement des donateurs pour le marketing sur les réseaux sociaux et au-delà.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme efficace pour la production de vidéos à but non lucratif ?
HeyGen est une plateforme d'édition vidéo efficace qui rationalise la production vidéo professionnelle pour les organisations à but non lucratif, économisant un temps et des ressources considérables. Ses fonctionnalités d'édition intuitives pilotées par AI, le redimensionnement des proportions pour diverses plateformes et les options d'exportation simples garantissent une production rapide, rentable et une large portée pour vos efforts de collecte de fonds.