HeyGen aide les créateurs de NFT à commercialiser et à promouvoir efficacement leur marque numérique en permettant la création et le partage faciles de vidéos promo NFT de haute qualité. Avec des options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, votre contenu est optimisé pour diverses plateformes de réseaux sociaux, renforçant les campagnes de sensibilisation pour vos tokens non fongibles.