Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo d'actualité urgente de 60 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les blogueurs cherchant des mises à jour rapides de contenu. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des graphismes audacieux, imitant un bulletin d'information en temps réel, soutenu par une voix off énergique et percutante, peut-être avec un jingle d'actualité. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les modèles & scènes disponibles pour créer rapidement ce contenu captivant de créateur de vidéos d'actualités pour un partage efficace sur les réseaux sociaux.
Imaginez créer une vidéo d'annonce de produit d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs lançant une nouvelle offre. Le style visuel doit être soigné et engageant, incorporant des éléments de marque personnalisés et divers médias de stock rappelant une annonce de journal numérique moderne, complété par une voix off entraînante et persuasive avec une musique de fond contemporaine. La vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les fonctionnalités de génération de voix off facilitent la personnalisation des vidéos avec divers modèles vidéo accrocheurs.
Développez un guide détaillé de 120 secondes 'comment faire' pour les éducateurs et formateurs, présentant une nouvelle fonctionnalité ou un processus. Le style visuel doit être étape par étape, clair et facile à suivre, incorporant des enregistrements d'écran et des animations de pointeur, le tout optimisé pour diverses plateformes de visionnage. Le style audio doit comporter une voix off calme et instructive. Exploitez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir que vos vidéos exportées sont parfaitement adaptées à toute plateforme, en tirant parti de l'aspect professionnel fourni par les modèles & scènes.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Journal

Créez des vidéos d'actualités captivantes sans effort avec des outils intuitifs, des modèles dynamiques et des options de partage intégrées.

Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels spécialement conçus pour le contenu d'actualités, donnant à votre vidéo un aspect soigné et engageant.
Step 2
Générez Votre Vidéo d'Actualités
Collez votre script d'actualités ou le texte de votre article. Notre puissant générateur d'articles en vidéo transformera instantanément votre contenu écrit en un brouillon vidéo dynamique, vous faisant gagner un temps précieux.
Step 3
Personnalisez les Visuels et l'Audio
Affinez votre vidéo en ajoutant des images et des clips pertinents de notre vaste bibliothèque de médias/stock. Améliorez davantage votre narration avec des ajustements précis du flux visuel et des éléments audio.
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo d'actualités pour la publication. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour toute plateforme, garantissant une livraison de haute qualité.

Simplifiez les actualités complexes pour des vidéos explicatives

Simplifiez les actualités complexes pour des vidéos explicatives

Décomposez des sujets d'actualités complexes en vidéos explicatives claires et concises alimentées par l'IA, rendant les informations complexes digestes pour les spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de journal à partir de texte ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de journal en transformant vos articles ou scripts en vidéos captivantes grâce à des fonctionnalités avancées d'IA. Notre outil de texte en vidéo vous permet de générer facilement des segments d'actualités professionnels avec des avatars AI et des voix off réalistes.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'actualités avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre un éditeur vidéo robuste avec de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez facilement appliquer votre kit de marque, télécharger votre logo, choisir parmi divers modèles et intégrer des animations de texte dynamiques pour que vos vidéos d'actualités s'alignent parfaitement avec votre identité visuelle.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour partager les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen propose des options d'exportation flexibles, vous permettant de télécharger vos vidéos dans divers formats optimisés pour des plateformes comme YouTube et Instagram. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité et la portée de votre partage sur les réseaux sociaux.

HeyGen offre-t-il un flux de travail intuitif pour créer des vidéos d'actualités ?

Oui, HeyGen dispose d'un éditeur glisser-déposer convivial conçu pour une création vidéo efficace. Accédez à notre vaste bibliothèque de médias, y compris des images et vidéos de stock, et assemblez facilement des scènes pour produire des vidéos de journal professionnelles avec un flux de travail technique fluide.

