Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les journalistes et créateurs de contenu, démontrant comment transformer des articles longs en contenu visuel captivant. Le style visuel doit être épuré, professionnel et informatif, en utilisant des superpositions de texte et des transitions de scène dynamiques, accompagné d'une voix off claire et autoritaire avec une musique de fond minimale. Cela peut être réalisé en exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et en garantissant une compréhension complète avec des sous-titres/captions en tant que générateur d'articles en vidéo.

