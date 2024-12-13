créateur de vidéos publicitaires du nouvel an : Créez des annonces époustouflantes instantanément
Créez des vidéos marketing personnalisées en utilisant notre éditeur de vidéos en ligne. Accédez à notre riche bibliothèque de médias/stock pour personnaliser votre message et augmenter le partage sur les réseaux sociaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour des clients potentiels cherchant des solutions pour leurs résolutions du Nouvel An, en se concentrant sur l'augmentation des ventes d'un nouveau service. Employez un style visuel moderne et inspirant avec une voix off motivante et des transitions élégantes. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer efficacement un script convaincant en une publicité engageante, mettant en avant les avantages clés.
Produisez une vidéo récapitulative nostalgique de 60 secondes pour le Nouvel An, destinée aux membres de l'équipe interne ou aux amis et à la famille proches, reflétant les réalisations passées et les aspirations futures. La vidéo doit avoir un ton sentimental avec une musique de fond inspirante et des médias personnels. Intégrez le "Media library/stock support" de HeyGen pour inclure sans effort des photos et des clips vidéo précieux, créant ainsi une expérience de diaporama mémorable à partager instantanément.
Créez une vidéo promotionnelle énergique de 15 secondes destinée au grand public pour annoncer un événement ou une vente excitante du Nouvel An, conçue pour augmenter le trafic et l'engagement. Cette publicité rapide doit présenter un style visuel rapide et accrocheur avec des effets sonores excitants et des appels à l'action clairs. Intégrez les "AI avatars" de HeyGen pour délivrer le message de manière dynamique, assurant que votre publicité du Nouvel An se démarque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités du Nouvel An performantes.
Produisez rapidement des campagnes publicitaires du Nouvel An percutantes qui génèrent des résultats en utilisant des outils de création vidéo alimentés par l'IA.
Produisez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez instantanément des vidéos captivantes du Nouvel An et des clips courts parfaits pour augmenter l'engagement sur toutes les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires du Nouvel An époustouflantes ?
L'éditeur de vidéos en ligne de HeyGen simplifie la création de publicités du Nouvel An engageantes avec des outils intuitifs et des modèles de vidéos du Nouvel An personnalisables. Utilisez notre bibliothèque de médias, les animations de texte et la musique de fond pour produire des vidéos marketing sans effort, améliorant votre créativité.
Puis-je personnaliser des vœux vidéo du Nouvel An avec l'IA en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos uniques du Nouvel An en utilisant des avatars IA et des capacités de texte à vidéo à partir de votre script. Ajoutez facilement des animations personnalisées, des images de stock et des effets pour vraiment personnaliser votre message vidéo de vacances.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de publicités du Nouvel An efficace ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de publicités du Nouvel An, avec des fonctionnalités de glisser-déposer, des diapositives préfabriquées et des contrôles de marque pour simplifier la création de vos vidéos. Exportez des vidéos MP4 en haute résolution adaptées au partage sur les réseaux sociaux sur n'importe quelle plateforme.
HeyGen prend-il en charge une large gamme de multimédias pour les vidéos du Nouvel An ?
Absolument, la bibliothèque de médias robuste de HeyGen offre un support étendu pour les fichiers multimédias, vous permettant d'incorporer des images, de la musique et des séquences de scènes publicitaires dans vos vidéos du Nouvel An. Créez facilement des montages vidéo ou des diaporamas engageants.