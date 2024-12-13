Révolutionnez l'Intégration : Votre Nouveau Créateur de Vidéos d'Intégration Logicielle

Engagez les utilisateurs avec des vidéos d'intégration personnalisées. Utilisez des avatars AI pour offrir une formation claire et cohérente et réduire le taux de désabonnement.

Créez une vidéo d'intégration engageante de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de SaaS, présentant les fonctionnalités principales d'un nouveau logiciel. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des animations nettes et des textes à l'écran, complétés par une voix off énergique générée par l'outil de génération de voix off de HeyGen, assurant un ton amical et accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit de 60 secondes ciblant les utilisateurs existants qui doivent apprendre une nouvelle fonctionnalité récemment ajoutée à une application. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et mettre directement en avant l'interface utilisateur/expérience utilisateur avec des démonstrations claires étape par étape, narrées précisément grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative animée de 90 secondes destinée aux clients potentiels, simplifiant un concept logiciel complexe pour un nouveau créateur de vidéos d'intégration. Adoptez un style visuel dynamique et illustratif avec des graphiques animés engageants, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière visuellement attrayante et humaine.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration client de 30 secondes pour les clients B2B de logiciels, en se concentrant sur leur configuration initiale et les avantages. Le style visuel doit être cohérent avec les directives de la marque, en utilisant les modèles et scènes personnalisables disponibles via la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, soutenu par des sous-titres clairs et concis pour l'accessibilité et la portée d'un public diversifié.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Nouveau Créateur de Vidéos d'Intégration Logicielle

Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour votre nouveau logiciel. Notre plateforme intuitive simplifie la création de vidéos, rendant les fonctionnalités complexes faciles à expliquer et à comprendre.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo d'Intégration
Définissez les informations clés pour votre guide utilisateur. Utilisez notre fonctionnalité "texte-à-vidéo depuis un script" pour convertir facilement votre contenu en scènes dynamiques, formant le cœur de votre vidéo d'intégration logicielle.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Personnalisez
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu, apportant un élément humain à vos vidéos pédagogiques. Adaptez les scènes en utilisant notre vaste bibliothèque pour expliquer visuellement les fonctionnalités de votre logiciel.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Votre Marque
Personnalisez votre création pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Utilisez nos puissants "contrôles de marque" pour incorporer votre logo d'entreprise, vos couleurs spécifiques et vos polices, garantissant des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Intégration
Une fois votre vidéo terminée, effectuez une révision finale. Ensuite, utilisez la fonctionnalité "redimensionnement & exportation des formats" pour télécharger votre vidéo d'intégration de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée avec de nouveaux utilisateurs.

Produisez Rapidement des Démos de Fonctionnalités Logicielles

Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants et des démonstrations de fonctionnalités pour de nouveaux logiciels, simplifiant les fonctions complexes et accélérant la maîtrise utilisateur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI et une bibliothèque de modèles personnalisables. Notre moteur créatif permet une personnalisation complète, garantissant que votre contenu captive les nouveaux utilisateurs et employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration efficace pour un nouveau logiciel ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration logicielle en transformant des scripts textuels en vidéos soignées avec voix off AI et sous-titres. Cette capacité de texte-à-vidéo signifie que vous n'avez pas besoin de compétences avancées en montage vidéo pour produire des présentations de produits professionnelles et claires.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'intégration pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et un récit visuel cohérent tout au long de vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo d'intégration animée renforce l'identité de votre marque et offre une expérience utilisateur unifiée.

HeyGen prend-il en charge la création d'autres types de vidéos en dehors du contenu d'intégration ?

Oui, HeyGen est un outil de création vidéo polyvalent au-delà des vidéos d'intégration de nouveaux logiciels. Vous pouvez facilement produire des vidéos explicatives de haute qualité, des vidéos de démonstration de produits et des vidéos de formation, en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables pour divers besoins de communication.

