Imaginez un tutoriel vibrant de 30 secondes pour un créateur de vidéos de nouveaux produits, conçu pour les propriétaires de petites entreprises désireux de lancer leur dernier gadget. La vidéo devrait présenter des visuels lumineux et énergiques avec des coupes rapides et des gros plans du produit, le tout rehaussé par une voix off dynamique et amicale expliquant ses avantages. Transformez des descriptions écrites en une histoire visuelle captivante en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une démonstration professionnelle de 45 secondes d'un créateur de vidéos de produits AI est nécessaire pour les équipes marketing cherchant à optimiser efficacement leurs vidéos de produits. Cette vidéo exigera une esthétique visuelle propre et moderne avec des transitions fluides et des animations subtiles, soutenue par une voix off confiante et articulée. Engagez les spectateurs en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés, offrant une présence humaine sans talent en direct.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo produit informative de 60 secondes spécifiquement pour les entrepreneurs du e-commerce qui souhaitent améliorer leurs fiches produits existantes. L'approche visuelle doit être élégante et explicative, mettant en avant les caractéristiques détaillées du produit avec un texte clair à l'écran, le tout soutenu par une voix off engageante et claire. Pour garantir une accessibilité maximale, intégrez les sous-titres/captions de HeyGen, rendant le contenu efficace même pour les spectateurs sans son.
Exemple de Prompt 3
Que diriez-vous de concevoir un extrait captivant de 15 secondes de vidéos produits, parfait pour les gestionnaires de réseaux sociaux créant du contenu engageant autour d'un nouvel article ? Le style souhaité est rapide, tendance et visuellement dynamique, complété par une bande sonore percutante et une voix off enthousiaste et concise. Assemblez rapidement des visuels époustouflants sans partir de zéro en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Nouveau Créateur de Vidéos de Produits

Créez facilement des vidéos de produits engageantes avec des outils alimentés par l'AI, du script à des visuels époustouflants, pour présenter vos offres et connecter avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Générez sans effort des récits captivants pour vos vidéos de produits en fournissant du texte ou des suggestions, en utilisant l'AI pour rédiger le script rapidement et efficacement.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos professionnellement conçus et d'Avatars AI dynamiques pour représenter visuellement votre produit et le message de votre marque.
3
Step 3
Personnalisez et Améliorez
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour personnaliser précisément votre vidéo, ajouter des voix off, des sous-titres et appliquer vos contrôles de branding pour un produit final soigné.
4
Step 4
Téléchargez et Partagez
Une fois finalisée, téléchargez facilement votre vidéo de produit de haute qualité et partagez-la sur diverses plateformes, prête à présenter vos offres à un public plus large.

Cas d'Utilisation

Créez des Démonstrations et Guides de Produits Informatifs

Développez des démonstrations vidéo claires et concises et des guides pratiques pour éduquer les clients sur les nouvelles fonctionnalités et avantages des produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de produits engageantes ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de produits AI intuitif, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent utiliser un éditeur par glisser-déposer avec divers modèles de vidéos pour créer rapidement des vidéos de produits captivantes. Notre AI avancée peut même aider à rédiger le script, rationalisant la création de contenu du début à la fin dans notre éditeur en ligne.

HeyGen peut-il utiliser l'AI pour créer des vidéos de démonstration de produits réalistes ?

Absolument. HeyGen utilise une AI avancée pour générer des vidéos de démonstration de produits de haute qualité. Vous pouvez choisir un Avatar AI pour présenter votre produit, combiné avec des voix off à sonorité humaine générées directement à partir de votre script, améliorant vos vidéos marketing avec des visuels AI professionnels.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de produits ?

HeyGen propose de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser vos vidéos de produits, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec le ton de votre marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, intégrer des médias de stock, ajouter des sous-titres dynamiques et même éditer la musique pour un produit final soigné. Nos modèles de vidéos polyvalents offrent également une base solide pour des tendances créatives personnalisées.

Comment les entreprises peuvent-elles augmenter leur création de vidéos de produits avec HeyGen ?

HeyGen permet aux entreprises d'augmenter efficacement la création de vidéos grâce à son puissant éditeur en ligne. Vous pouvez facilement générer plusieurs variantes de vidéos pour différents besoins marketing et les télécharger et partager sans effort sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux. Ce flux de travail rationalisé permet une production de contenu plus rapide pour répondre aux demandes croissantes.

