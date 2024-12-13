Générateur de Vidéos de Lancement de Nouveau Produit Sans Effort pour les Marketeurs

Lancez vos produits plus rapidement en transformant des scripts en vidéos captivantes grâce à la fonctionnalité efficace de texte en vidéo de HeyGen.

Imaginez une vidéo percutante de 30 secondes présentant un générateur de vidéos de lancement de produit révolutionnaire, conçu pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants désireux de découvrir la prochaine grande nouveauté. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des transitions dynamiques et des graphismes high-tech, accompagnés d'une bande sonore électronique contemporaine et entraînante. Cette vidéo exploitera la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un contenu captivant, en mettant l'accent sur l'aspect 'générateur de vidéos de produit AI' qui rend la création sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes à la fois instructive et engageante, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant comment notre outil simplifie les 'vidéos de démonstration de produit'. Le style visuel et audio doit être professionnel et épuré, utilisant des enregistrements d'écran clairs et des superpositions animées, avec une voix off amicale mais confiante. En utilisant les avatars AI de HeyGen, la vidéo guidera les spectateurs à travers les fonctionnalités 'faciles à personnaliser', garantissant qu'ils comprennent à quelle vitesse ils peuvent produire des démonstrations de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo inspirante de 60 secondes est nécessaire pour les créateurs de contenu et les professionnels occupés, illustrant le parcours sans effort pour devenir un 'créateur de vidéos de produit' avec HeyGen. Le style visuel doit être lumineux, invitant et illustratif, mettant en avant une interface utilisateur fluide avec une voix calme et guidante. Cette production mettra en avant comment les divers modèles et scènes de HeyGen, combinés à son éditeur intuitif de glisser-déposer, transforment des idées vidéo complexes en 'modèles vidéo' soignés en quelques minutes.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les agences digitales, annonçant une nouvelle fonctionnalité qui améliore les capacités du 'générateur de vidéos AI'. Le style visuel doit être dynamique et accrocheur, avec des animations de texte audacieuses et des coupes rapides, sur une musique de fond populaire et tendance. Assurez-vous que la vidéo exploite les sous-titres/captions automatiques de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour garantir une portée et un impact maximum sur diverses plateformes sociales.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Lancement de Nouveau Produit

Créez sans effort des vidéos professionnelles de lancement de produit en quelques minutes pour captiver votre audience et stimuler l'engagement, sans expérience en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par exploiter nos capacités de texte en vidéo AI pour générer un script captivant, ou collez le vôtre. Cela aide à élaborer des récits qui mettent en avant les caractéristiques et les avantages clés de votre produit, préparant le terrain pour un lancement percutant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et de scènes préconçus, ou intégrez un avatar AI professionnel pour présenter votre produit. Cela garantit que votre vidéo a un aspect soigné et engageant, prêt pour le lancement de votre nouveau produit.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer. Ajoutez facilement de la musique de fond et intégrez le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de marque, et téléchargez vos propres médias pour parfaitement aligner avec l'identité de votre produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création en exportant votre vidéo de haute qualité dans divers formats de redimensionnement et d'exportation optimisés pour des plateformes comme les réseaux sociaux. Lancez votre produit en toute confiance, atteignant un public plus large et laissant une impression durable.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Récits de Lancement Inspirants

Concevez des vidéos puissantes et inspirantes qui communiquent la vision et la proposition de valeur unique de votre nouveau produit à votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos captivantes de lancement de nouveau produit ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie le processus, agissant comme un puissant générateur de vidéos de lancement de nouveau produit. Il permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de produit engageantes, en utilisant l'AI pour rationaliser la narration vidéo du concept à la réalisation.

HeyGen peut-il m'aider à générer une vidéo de produit AI à partir de texte uniquement ?

Absolument. HeyGen utilise une AI avancée pour une création de texte en vidéo fluide, vous permettant de transformer votre script en une vidéo de produit AI professionnelle. Notre plateforme facilite la personnalisation et la réalisation de votre vision.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration de produit percutantes ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour les vidéos de démonstration de produit, y compris des avatars AI et divers modèles vidéo. Vous pouvez intégrer de la musique de fond, appliquer des contrôles de marque et utiliser notre éditeur de glisser-déposer pour créer un contenu professionnel et conforme à votre marque.

Comment HeyGen permet-il une mise à l'échelle rentable des vidéos de produit pour les réseaux sociaux ?

HeyGen facilite une mise à l'échelle rentable des vidéos de produit et des vidéos explicatives spécifiquement pour les réseaux sociaux. Son flux de travail efficace, incluant diverses options de redimensionnement et d'exportation des formats d'image, garantit que votre contenu est parfaitement optimisé pour toute plateforme, maximisant ainsi la portée.

