Créateur de Formation sur les Nouveaux Processus : Création de Cours Sans Effort
Concevez des cours de formation engageants pour les employés plus rapidement avec notre outil de création intuitif, complété par des avatars AI pour donner vie à votre contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Découvrez la puissance d'une formation efficace des employés. Une vidéo de 60 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs de département, démontrera comment votre équipe peut créer des modules de formation convaincants en utilisant un logiciel de formation des employés à la pointe de la technologie. Le style visuel et audio sera moderne et dynamique, mettant en scène divers avatars AI pour donner vie à votre contenu.
Assurez-vous que votre équipe est toujours à jour avec les connaissances essentielles. Pour les responsables de la conformité et les éducateurs, cette vidéo informative de 30 secondes offre un aperçu simple de la diffusion de cours de formation en ligne essentiels, notamment pour la formation à la conformité. Le style visuel est direct, complété par des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
Libérez votre créativité dans le développement de l'apprentissage. Conçu pour les créateurs de contenu et les spécialistes L&D, cette vidéo créative de 50 secondes illustre la simplicité d'un outil de création intuitif, en mettant l'accent sur la polyvalence des modèles de cours. Le style visuel illustratif et l'audio de soutien mettront en évidence comment les modèles et scènes de HeyGen accélèrent la création de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Nouveaux Cours.
Créez rapidement divers cours de formation en ligne, rendant la formation sur les nouveaux processus accessible à tous les employés.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances des employés avec du contenu dynamique généré par AI pour les nouveaux processus.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen agit-il en tant que générateur de formation des employés par AI ?
HeyGen simplifie le processus en vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI, ce qui en fait un générateur de formation des employés par AI efficace pour la formation sur les nouveaux processus. Vous pouvez rapidement créer des modules de formation en utilisant des modèles et générer des cours de formation en ligne professionnels sans production vidéo complexe.
Quels types de cours de formation en ligne HeyGen peut-il m'aider à créer ?
HeyGen vous permet de développer divers cours de formation en ligne et modules de formation des employés, de l'intégration des nouveaux employés à la formation à la conformité, en utilisant des avatars AI réalistes et une conversion fluide de texte en vidéo. Produisez facilement une documentation de formation professionnelle avec une image de marque cohérente.
HeyGen peut-il servir de logiciel de formation des employés complet ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant logiciel de formation des employés et un outil de création intuitif, offrant des modèles de cours et une bibliothèque multimédia pour vous aider à créer rapidement du contenu de formation. Ses capacités de texte en vidéo et ses avatars AI simplifient l'ensemble du processus, le rendant accessible à tous pour créer des cours de formation.
Comment HeyGen peut-il améliorer mon système de gestion de l'apprentissage ?
HeyGen complète votre système de gestion de l'apprentissage en vous permettant de générer facilement une documentation de formation vidéo de haute qualité et des cours de formation en ligne. Vous pouvez exporter ces modules de formation engageants dans divers formats pour les télécharger directement sur votre LMS, améliorant ainsi votre programme de formation des employés.