Créateur de Formation sur les Nouveaux Processus : Création de Cours Sans Effort

Concevez des cours de formation engageants pour les employés plus rapidement avec notre outil de création intuitif, complété par des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

Imaginez rationaliser votre formation interne. Cette vidéo de 45 secondes s'adresse aux responsables RH et aux coordinateurs de formation, montrant comment créer facilement du contenu de cours de formation. Son style visuel professionnel avec des graphismes épurés et une voix off engageante met en valeur la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour tout créateur de formation sur un nouveau processus.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez la puissance d'une formation efficace des employés. Une vidéo de 60 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs de département, démontrera comment votre équipe peut créer des modules de formation convaincants en utilisant un logiciel de formation des employés à la pointe de la technologie. Le style visuel et audio sera moderne et dynamique, mettant en scène divers avatars AI pour donner vie à votre contenu.
Exemple de Prompt 2
Assurez-vous que votre équipe est toujours à jour avec les connaissances essentielles. Pour les responsables de la conformité et les éducateurs, cette vidéo informative de 30 secondes offre un aperçu simple de la diffusion de cours de formation en ligne essentiels, notamment pour la formation à la conformité. Le style visuel est direct, complété par des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Libérez votre créativité dans le développement de l'apprentissage. Conçu pour les créateurs de contenu et les spécialistes L&D, cette vidéo créative de 50 secondes illustre la simplicité d'un outil de création intuitif, en mettant l'accent sur la polyvalence des modèles de cours. Le style visuel illustratif et l'audio de soutien mettront en évidence comment les modèles et scènes de HeyGen accélèrent la création de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Formation sur les Nouveaux Processus

Concevez et diffusez efficacement des formations engageantes pour les nouveaux processus avec une plateforme intuitive alimentée par AI, garantissant une compréhension cohérente et une adoption rapide.

1
Step 1
Créez Votre Cours de Formation
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou en partant de zéro dans la plateforme. Utilisez des outils intuitifs et des "Modèles & scènes" préconstruits pour esquisser rapidement la structure de votre "cours de formation".
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Engagé
Remplissez vos "modules de formation" avec des médias riches. Utilisez des "avatars AI" pour transformer votre texte en leçons vidéo dynamiques, rendant l'expérience d'apprentissage interactive et captivante.
3
Step 3
Appliquez la Cohérence de la Marque
Assurez-vous que votre "documentation de formation" s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise. Utilisez les "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour personnaliser l'apparence, ajoutant du professionnalisme à vos supports de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Cours
Une fois votre cours terminé, "exportez"-le facilement dans divers formats adaptés aux "cours de formation en ligne". Utilisez le "redimensionnement et les exports au format d'aspect" pour garantir une visualisation optimale sur tous les appareils et plateformes, prêt pour vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Matériaux de Formation Complexes

.

Transformez la formation et la documentation sur les nouveaux processus complexes en modules vidéo facilement digestibles et engageants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen agit-il en tant que générateur de formation des employés par AI ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI, ce qui en fait un générateur de formation des employés par AI efficace pour la formation sur les nouveaux processus. Vous pouvez rapidement créer des modules de formation en utilisant des modèles et générer des cours de formation en ligne professionnels sans production vidéo complexe.

Quels types de cours de formation en ligne HeyGen peut-il m'aider à créer ?

HeyGen vous permet de développer divers cours de formation en ligne et modules de formation des employés, de l'intégration des nouveaux employés à la formation à la conformité, en utilisant des avatars AI réalistes et une conversion fluide de texte en vidéo. Produisez facilement une documentation de formation professionnelle avec une image de marque cohérente.

HeyGen peut-il servir de logiciel de formation des employés complet ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant logiciel de formation des employés et un outil de création intuitif, offrant des modèles de cours et une bibliothèque multimédia pour vous aider à créer rapidement du contenu de formation. Ses capacités de texte en vidéo et ses avatars AI simplifient l'ensemble du processus, le rendant accessible à tous pour créer des cours de formation.

Comment HeyGen peut-il améliorer mon système de gestion de l'apprentissage ?

HeyGen complète votre système de gestion de l'apprentissage en vous permettant de générer facilement une documentation de formation vidéo de haute qualité et des cours de formation en ligne. Vous pouvez exporter ces modules de formation engageants dans divers formats pour les télécharger directement sur votre LMS, améliorant ainsi votre programme de formation des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo