Votre créateur de vidéos de bienvenue pour les nouveaux patients pour les professionnels de la santé
Ravissez les nouveaux patients et améliorez l'éducation avec des vidéos d'intégration captivantes, réalisées sans effort grâce à des avatars AI dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'intégration de 30 secondes pour les patients d'un cabinet de chiropractie très fréquenté, ciblant les visiteurs pour la première fois. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et encourageant avec un audio professionnel et dynamique généré grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. En utilisant un modèle vidéo approprié, elle guidera rapidement les patients à travers leurs premiers documents et étapes de consultation, assurant un début fluide et efficace.
Développez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour une clinique pédiatrique axée sur la famille, destinée aux enfants et à leurs parents. Le style visuel et audio doit être réconfortant et ludique, incorporant des éléments animés pour rendre l'expérience moins intimidante. Cette vidéo engageante, créée en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script, présentera le personnel amical de la clinique et un environnement centré sur l'enfant, préparant les familles à une visite positive.
Produisez une vidéo d'orientation de 40 secondes pour un centre médical spécialisé, adaptée aux patients internationaux. Le style visuel doit être clair, informatif et inclusif, utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité à travers divers horizons linguistiques. Cette vidéo présentera brièvement les principales zones de l'établissement et les informations procédurales essentielles, conçue pour fournir une introduction rassurante et claire aux services du centre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez l'éducation des patients.
Utilisez l'AI pour clarifier des informations médicales complexes, en veillant à ce que les nouveaux patients comprennent facilement les procédures et les instructions de soins dans leurs vidéos de bienvenue.
Améliorez l'intégration des patients.
Créez des vidéos de bienvenue AI engageantes qui augmentent l'engagement et la rétention des patients, rendant l'expérience d'intégration initiale fluide et mémorable.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de la santé à créer des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouveaux patients ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de bienvenue professionnelles pour les nouveaux patients. Les professionnels de la santé peuvent utiliser des avatars AI, un branding personnalisé et une large sélection de modèles vidéo pour produire rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité qui résonnent avec les nouveaux arrivants.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos d'intégration des patients ?
HeyGen exploite une AI avancée pour simplifier la création de vidéos d'intégration des patients. Vous pouvez transformer du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant divers avatars AI et générer des voix off réalistes, assurant une expérience cohérente et personnalisée pour chaque patient.
Au-delà des vidéos de bienvenue, quel autre contenu éducatif pour les patients HeyGen peut-il produire ?
HeyGen est polyvalent pour les professionnels de la santé, permettant la création de diverses vidéos éducatives pour les patients. Cela inclut des vidéos explicatives détaillées, des vidéos d'orientation des patients et même des vidéos de présentation des formulaires HIPAA et de consentement, le tout avec un branding personnalisé.
HeyGen permet-il un branding personnalisé dans les vidéos d'orientation des patients ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos d'orientation des patients s'alignent avec l'identité de votre clinique. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi divers modèles vidéo pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.