Concevez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les nouveaux patients en utilisant les avatars AI de HeyGen, spécifiquement pour une clinique dentaire haut de gamme. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec une esthétique moderne et épurée et une musique de fond douce, transmettant professionnalisme et soins personnalisés aux nouveaux patients. Cette vidéo doit présenter la philosophie de la clinique et ce à quoi les patients peuvent s'attendre lors de leur première visite, améliorant l'expérience d'accueil globale avec un branding personnalisé.

