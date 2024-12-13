Le Créateur Ultime de Vidéos d'Intégration pour Nouveaux Managers

Rationalisez votre processus d'intégration pour les nouveaux employés avec des vidéos professionnelles et engageantes créées sans effort à l'aide d'avatars AI.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes spécifiquement pour les managers nouvellement promus ou embauchés, conçue pour les introduire à la culture d'entreprise dynamique et aux valeurs clés. Cette vidéo engageante devrait présenter des avatars AI guidant le spectateur à travers un style visuel chaleureux et accueillant avec des éléments animés modernes, accompagnée d'une voix off amicale et motivante, faisant du créateur de vidéos d'intégration pour nouveaux managers un outil essentiel pour une intégration fluide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes ciblant les managers récemment intégrés, visant à fournir un guide de référence concis sur les outils et ressources essentiels, aidant ainsi à rationaliser le processus d'intégration. Le style visuel doit être épuré, organisé et de type infographique avec des textes clairs à l'écran, tandis que l'audio propose une narration informative et concise de texte à vidéo à partir d'un script, faisant de cette vidéo l'une de nos plus personnalisables pour une formation efficace des employés.
Exemple de Prompt 2
Pour les managers se préparant à diriger leurs nouvelles équipes, créez une vidéo motivationnelle de 30 secondes décrivant les attentes en matière de leadership et favorisant une intégration réussie de l'équipe grâce à des vidéos d'intégration engageantes. Cette vidéo devrait présenter visuellement des scènes dynamiques et collaboratives avec des transitions subtiles, mettant l'accent sur l'interaction d'équipe. Un ton professionnel mais personnel, généré à l'aide de la génération de voix off, inspirera les nouveaux employés et fixera des attentes claires.
Exemple de Prompt 3
En mettant en avant comment HeyGen sert de créateur de vidéos d'intégration intuitif et de générateur de vidéos AI efficace, produisez une vidéo introductive de 40 secondes pour les professionnels des RH ou les équipes de formation et développement. Le style visuel doit être moderne, épuré et graphiquement attrayant, démontrant conceptuellement la facilité de création de contenu avec des modèles et scènes disponibles. Une piste audio dynamique, énergique et encourageante simplifiera la création d'expériences d'intégration virtuelle percutantes, rendant l'outil vraiment facile à utiliser.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Nouveaux Managers

Créez des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour les nouveaux managers sans effort. Notre plateforme alimentée par AI vous aide à rationaliser la formation et à les intégrer facilement dans votre culture d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Utilisez le générateur de scripts AI intégré pour rédiger rapidement un contenu complet, couvrant toutes les informations essentielles. Cela assure un début structuré et professionnel pour votre vidéo d'intégration pour nouveaux managers.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre script. Ces présentateurs réalistes ajoutent une touche humaine, rendant vos vidéos d'intégration plus personnelles pour les nouveaux employés.
3
Step 3
Personnalisez l'Apparence de Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une variété de modèles et de scènes vidéo. Personnalisez-les facilement avec les contrôles de marque de votre entreprise pour renforcer la culture d'entreprise auprès des nouveaux employés.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
D'un simple clic, générez votre vidéo d'intégration complète. Notre plateforme gère automatiquement la génération de voix off, vous permettant de partager facilement des vidéos engageantes qui rationalisent le processus d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Accueillantes et Culturelles

.

Produisez des vidéos engageantes qui présentent la culture d'entreprise, le leadership et la vision, aidant les nouveaux managers à se sentir accueillis et intégrés dès le premier jour.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?

HeyGen vous permet de concevoir des vidéos d'intégration captivantes et personnalisées avec des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela simplifie le processus d'intégration virtuelle, garantissant que les nouveaux employés se sentent accueillis et informés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI facile à utiliser pour la formation des employés ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI avancés et des voix off naturelles. Son interface intuitive permet à quiconque de produire des vidéos professionnelles de haute qualité pour la formation des employés sans expérience préalable en montage.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration avec l'image de marque de mon entreprise en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos d'intégration, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et des messages spécifiques. Cela renforce votre culture d'entreprise et offre une expérience de marque cohérente pour les nouvelles recrues.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour rationaliser le processus de création de vidéos d'intégration pour nouveaux managers ?

Oui, HeyGen offre des outils robustes comme la génération de scripts AI et une large gamme de modèles de vidéos conçus pour créer efficacement des vidéos d'intégration percutantes pour nouveaux managers. Cela assure la cohérence et réduit considérablement le temps de production de contenu pour votre formation en leadership.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo