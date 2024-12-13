Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes "créateur de vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues" ciblant les nouveaux ingénieurs dans une startup technologique de pointe. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical les guidant à travers une visite virtuelle du bureau, mettant en avant les espaces de travail collaboratifs et les centres d'innovation. Le style visuel sera élégant et moderne, avec une bande-son synth-pop entraînante et un texte à l'écran énergique, créant une première impression inspirante de la culture d'entreprise.

Générer une Vidéo