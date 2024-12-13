Créateur de Vidéo de Bienvenue pour les Nouvelles Recrues : Engagez & Intégrez Instantanément

Créez facilement des vidéos de bienvenue personnalisées pour renforcer la culture d'entreprise et simplifier l'intégration grâce à des avatars AI de pointe.

Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes "créateur de vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues" ciblant les nouveaux ingénieurs dans une startup technologique de pointe. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical les guidant à travers une visite virtuelle du bureau, mettant en avant les espaces de travail collaboratifs et les centres d'innovation. Le style visuel sera élégant et moderne, avec une bande-son synth-pop entraînante et un texte à l'écran énergique, créant une première impression inspirante de la culture d'entreprise.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de bienvenue personnalisée de 30 secondes pour les nouvelles recrues rejoignant une agence de marketing à distance. La vidéo adoptera un style visuel chaleureux et accueillant, affichant leur nom de manière proéminente et présentant un message conçu à partir d'un script en texte-vidéo, directement de leur chef d'équipe. Une musique de fond acoustique douce et des animations légères souligneront la facilité de leur intégration dans l'équipe, les faisant se sentir instantanément connectés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 60 secondes "créateur de vidéo d'intégration" conçue pour les équipes RH afin de présenter les avantages et politiques de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et très informatif, utilisant des modèles et scènes d'entreprise épurés pour présenter des informations complexes de manière claire. Cette vidéo incorporera des visualisations de données claires et un ton autoritaire et stable pour guider les nouveaux employés à travers les détails essentiels, assurant un début en toute confiance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes "vidéo de bienvenue" destinée aux responsables RH pour présenter rapidement les nouvelles recrues aux différents chefs de département et membres clés de l'équipe. Cette vidéo devrait posséder un style visuel amical et dynamique, avec des coupes rapides de visages souriants et d'environnements collaboratifs, facilement personnalisable pour diverses équipes. Une génération de voix off enthousiaste narrera de courtes biographies et des anecdotes amusantes sur chaque personne, favorisant des connexions immédiates.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Bienvenue pour les Nouvelles Recrues

Créez facilement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées pour vos nouvelles recrues, simplifiant l'intégration et laissant une première impression mémorable.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo de Bienvenue
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos conçus professionnellement pour l'intégration des nouveaux employés. Cela offre un point de départ rapide et engageant pour votre message de bienvenue.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message Personnalisé
Améliorez votre vidéo avec une touche unique en utilisant des avatars AI pour délivrer votre script personnalisé. Entrez facilement votre texte, et laissez notre AI créer une présentation réaliste pour un accueil véritablement engageant.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque d'Entreprise
Renforcez votre culture d'entreprise en appliquant vos éléments de branding. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs d'entreprise et vos polices préférées grâce à nos contrôles de branding intuitifs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Bienvenue
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez votre vidéo de bienvenue soignée pour simplifier le processus d'intégration.

Concevez des Messages de Bienvenue Inspirants

Accueillez les nouvelles recrues avec des vidéos inspirantes et personnalisées qui transmettent la culture de l'entreprise, les valeurs et un sentiment d'appartenance dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer facilement des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de bienvenue professionnelles et personnalisées pour les nouvelles recrues. Utilisez une large sélection de modèles de vidéos et d'avatars AI pour concevoir des messages uniques qui reflètent votre culture d'entreprise sans effort. Cette approche garantit que vos nouveaux employés se sentent valorisés et intégrés dès le premier jour.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'intégration pour mettre en valeur notre culture d'entreprise ?

Absolument, HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'intégration hautement personnalisées. Intégrez facilement le logo et les couleurs de votre marque grâce aux contrôles de branding, et personnalisez les messages avec des avatars AI et la génération de voix off pour refléter véritablement votre culture d'entreprise unique. Cela rend chaque vidéo d'orientation des employés unique.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'orientation des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte-vidéo à partir de script, pour améliorer vos vidéos d'orientation des employés. Vous pouvez également utiliser la génération de voix off pour délivrer des informations de manière claire et cohérente, simplifiant ainsi votre processus d'intégration global. Ces outils permettent une production vidéo efficace et de haute qualité.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de bienvenue pour les équipes RH ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de bienvenue pour les équipes RH en fournissant des outils intuitifs et des modèles de vidéos. Sa plateforme conviviale vous permet de générer et de personnaliser rapidement du contenu engageant, libérant ainsi un temps précieux tout en garantissant que chaque nouvelle recrue reçoit une introduction professionnelle. Modifiez et exportez facilement des vidéos dans divers formats et ratios d'aspect pour répondre à différents besoins de distribution.

