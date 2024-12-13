Générateur de Vidéo de Bienvenue pour Nouvelles Recrues : Simplifiez l'Intégration

Créez des vidéos de bienvenue incroyables pour les nouvelles recrues sans effort avec nos modèles et scènes intuitifs.

Visualisez une vidéo de bienvenue vibrante de 45 secondes conçue pour les nouvelles recrues rejoignant une startup technologique en pleine croissance. Son style visuel lumineux et moderne, complété par des graphiques animés et une voix off amicale et enthousiaste, doit transmettre efficacement l'excitation. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement une mise en page engageante et employez des avatars AI pour présenter les membres clés de l'équipe, garantissant un processus de 'générateur de vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues' personnalisé mais évolutif pour chaque recrue.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un guide complet de 60 secondes pour 'créateur de vidéo d'intégration des employés' est nécessaire, spécifiquement pour les employés à distance nécessitant un aperçu clair de la culture d'entreprise et des premières étapes. Cette vidéo exige une esthétique propre et professionnelle avec du texte à l'écran renforçant les informations critiques, complétée par une voix off calme et informative. Élaborer son récit efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant la clarté pour les audiences mondiales grâce aux sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration de 30 secondes destinée aux nouvelles recrues exécutives, délivrant un message direct du PDG. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI sophistiqué fournissant une voix off chaleureuse mais autoritaire. Améliorez cette production vidéo d'intégration professionnelle en générant méticuleusement la voix off à partir d'un script personnalisé, créant une introduction exceptionnellement soignée et percutante.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de créer une vidéo dynamique de 50 secondes 'nouvelle recrue' visant à mettre en valeur les valeurs fondamentales de l'entreprise et l'esprit d'équipe pour les recrues débutantes. L'approche visuelle doit être engageante et rapide, mélangeant habilement des séquences internes B-roll (disponibles dans la bibliothèque de médias/support de stock) avec une musique de fond énergique et une voix off motivante. De plus, démontrez la polyvalence du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour adapter sans effort ce contenu captivant à diverses plateformes de communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Bienvenue pour Nouvelles Recrues

Créez sans effort des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues qui reflètent votre marque, assurant un début chaleureux et informatif pour chaque membre de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou saisissez votre script de message de bienvenue. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message ou ajoutez vos propres médias. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias pour enrichir votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez la Marque & l'Audio
Appliquez votre kit de marque avec des logos et couleurs personnalisés pour maintenir la cohérence. Générez une voix off au son naturel ou téléchargez votre propre audio pour le ton parfait.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Examinez votre vidéo de bienvenue et exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez facilement votre contenu d'intégration professionnel avec les nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Vidéos de Bienvenue Engagantes

Concevez des vidéos de bienvenue captivantes et personnalisées pour les nouvelles recrues afin de favoriser instantanément un sentiment d'appartenance et d'enthousiasme pour leur parcours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen agit comme un Créateur de Vidéo d'Intégration AI, vous permettant de générer rapidement des vidéos de bienvenue professionnelles pour les nouvelles recrues en utilisant des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir de script. Cela simplifie considérablement l'intégration des employés, garantissant une expérience cohérente et engageante pour chaque nouveau membre de l'équipe.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos d'intégration des employés, vous permettant d'exploiter divers modèles et scènes. Vous pouvez intégrer des logos et couleurs personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque, garantissant que vos vidéos de présentation d'entreprise reflètent votre identité unique.

HeyGen peut-il aider à étendre la création de contenu d'intégration pour les grandes organisations ?

Absolument. HeyGen est un Générateur de Vidéo AI conçu pour étendre la création de contenu d'intégration sans effort. Avec sa bibliothèque de médias robuste et son éditeur vidéo facile à utiliser, les organisations peuvent produire, mettre à jour et distribuer efficacement un grand volume de vidéos de bienvenue et de formation engageantes.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles de HeyGen pour créer des vidéos de bienvenue pour les nouvelles recrues ?

Pour créer des vidéos de bienvenue percutantes pour les nouvelles recrues, HeyGen offre la génération de texte-à-vidéo, des avatars AI et des voix off professionnelles. De plus, la plateforme prend en charge les sous-titres/captions et diverses options d'exportation, garantissant que votre vidéo d'intégration de bienvenue est accessible et prête à être distribuée.

