Visualisez une vidéo de bienvenue vibrante de 45 secondes conçue pour les nouvelles recrues rejoignant une startup technologique en pleine croissance. Son style visuel lumineux et moderne, complété par des graphiques animés et une voix off amicale et enthousiaste, doit transmettre efficacement l'excitation. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement une mise en page engageante et employez des avatars AI pour présenter les membres clés de l'équipe, garantissant un processus de 'générateur de vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues' personnalisé mais évolutif pour chaque recrue.

