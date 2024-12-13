Générateur de Vidéos Tutoriels pour Nouveaux Recrues : Simplifiez l'Intégration des Employés
Créez facilement des vidéos engageantes pour l'intégration et la formation des employés en utilisant des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée à tous les nouveaux employés lors de leur intégration, présentant les valeurs fondamentales et la culture de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel et audio engageant et amical, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des membres d'équipe divers partageant leurs perspectives.
Créez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour le nouveau personnel RH, documentant le processus étape par étape pour accéder et mettre à jour les dossiers des employés selon les SOP de l'entreprise. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et concis avec une voix off autoritaire mais accessible, incorporant des modèles et des scènes professionnels pour plus de clarté.
Concevez une vidéo tutorielle complète de 75 secondes pour les nouveaux associés commerciaux, fournissant un aperçu de la navigation de base du système CRM et des fonctionnalités de gestion des prospects. Le style visuel doit être dynamique et informatif avec un fond audio moderne, utilisant efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Tutoriels d'Intégration Complets.
Produisez facilement des cours de formation pour nouveaux recrues et atteignez chaque employé avec un contenu vidéo cohérent et de haute qualité.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Augmentez significativement l'engagement et la rétention dans les programmes d'intégration des employés en utilisant des vidéos de formation dynamiques générées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de vidéos pour la formation et l'intégration ?
HeyGen transforme votre approche de la production vidéo, rendant facile la création de vidéos tutoriels engageantes pour les nouveaux recrues et de contenu d'intégration des employés. Notre plateforme de création vidéo AI utilise des avatars AI réalistes et des modèles vidéo préconçus, simplifiant le processus de développement de vidéos de formation professionnelles.
Puis-je utiliser HeyGen pour créer des réponses vidéo personnalisées avec des avatars AI sur mesure ?
Absolument. HeyGen vous permet de générer des réponses vidéo personnalisées en utilisant des avatars AI sur mesure, y compris l'option pour un jumeau numérique. Cette capacité permet des options uniques de création de personnages explicatifs en vidéo, garantissant que vos actifs créatifs reflètent l'identité de votre marque avec des contrôles de branding précis.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour générer de la documentation vidéo et des vidéos explicatives ?
HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour créer une documentation vidéo complète et des vidéos explicatives convaincantes. Vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo à partir d'un script, ajouter des voix off AI professionnelles, et inclure des sous-titres et légendes automatiques, le tout dans notre Éditeur intuitif.
HeyGen prend-il en charge la création de guides d'utilisateur détaillés étape par étape ?
Oui, HeyGen est une plateforme idéale de création vidéo AI pour développer des guides d'utilisateur clairs et des SOP étape par étape. Exploitez nos fonctionnalités puissantes pour transformer des instructions complexes en vidéos de formation digestes, assurant une communication et une compréhension efficaces pour votre audience.