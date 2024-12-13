Créez une vidéo d'accueil vibrante de 30 secondes pour les nouveaux employés, mettant en scène un avatar AI amical présentant les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec une musique de fond entraînante et une voix off claire et professionnelle générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant une première impression engageante pour chaque nouveau membre de l'équipe en utilisant le générateur de vidéos d'intégration pour nouveaux employés.

