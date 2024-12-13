Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les nouvelles recrues qui les introduit à la culture de l'entreprise et aux membres clés de l'équipe. Ciblez les responsables RH et les spécialistes de l'acquisition de talents, en visant un style visuel professionnel mais accueillant avec une voix off amicale et claire. Mettez en avant la facilité de créer des introductions engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience.

Générer une Vidéo