Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les nouvelles recrues qui les introduit à la culture de l'entreprise et aux membres clés de l'équipe. Ciblez les responsables RH et les spécialistes de l'acquisition de talents, en visant un style visuel professionnel mais accueillant avec une voix off amicale et claire. Mettez en avant la facilité de créer des introductions engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience.

Développez une vidéo explicative de 90 secondes détaillant un flux de travail technique complexe pour une nouvelle mise à jour logicielle, ciblant le personnel de support informatique et les chefs de projet. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne, épurée et pédagogique, accompagnée d'une voix off précise et informative. Soulignez comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script simplifie la production de contenu technique précis.
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes annonçant les réalisations trimestrielles et les initiatives d'équipe à venir. Cette vidéo est destinée à tous les employés, avec un style dynamique, concis et visuellement attrayant, accompagné d'une musique de fond entraînante. Mettez en avant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des mises à jour professionnelles sans effort de conception important.
Créez une vidéo de formation de 2 minutes démontrant les meilleures pratiques pour la saisie de données et la conformité, conçue pour les chefs de département et les formateurs d'entreprise. Le style visuel doit être informatif et structuré, avec une voix off professionnelle et rassurante. Illustrez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'accessibilité et la clarté pour une main-d'œuvre mondiale diversifiée.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Nouvelles Recrues

Créez facilement des vidéos explicatives captivantes et informatives pour les nouvelles recrues avec notre plateforme alimentée par l'AI, conçue pour simplifier l'intégration et engager les nouveaux talents dès le premier jour.

Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo Explicative
Commencez par écrire ou coller votre script, que notre création vidéo alimentée par l'AI transformera en une vidéo explicative dynamique pour les nouvelles recrues.
Step 2
Ajoutez des Avatars AI à Votre Vidéo
Choisissez parmi notre large gamme d'avatars AI pour présenter votre contenu, offrant un visage professionnel et engageant pour votre vidéo explicative pour nouvelles recrues.
Step 3
Appliquez l'Identité de Votre Marque
Incorporez les éléments de marque de votre entreprise tels que les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo pour nouvelles recrues s'aligne parfaitement avec l'image de votre entreprise.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo explicative terminée avec des options de redimensionnement d'aspect, prête à être partagée sans effort à travers vos canaux de communication interne pour accueillir les nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Communiquez la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Utilisez des vidéos motivantes et captivantes pour introduire efficacement les nouvelles recrues à la culture et aux valeurs fondamentales de votre entreprise, favorisant la connexion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives alimentées par l'AI ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI pour transformer votre script en vidéos explicatives professionnelles, avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Cette capacité de texte en vidéo, combinée à une interface conviviale, rend la création rapide de vidéos explicatives engageantes sans effort pour tout utilisateur.

Quelles capacités de montage vidéo HeyGen offre-t-il pour un contenu personnalisé ?

HeyGen offre des capacités de montage vidéo robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les modèles de vidéos explicatives, d'ajouter des voix off et d'incorporer des éléments de marque. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions et un éditeur par glisser-déposer, vous pouvez produire des démonstrations et des vidéos de communication interne hautement personnalisées.

HeyGen peut-il être utilisé comme Créateur de Vidéos Explicatives pour Nouvelles Recrues ?

Absolument, HeyGen est un créateur exceptionnel de vidéos explicatives pour nouvelles recrues, simplifiant la création de contenu d'intégration engageant et de vidéos de formation. Ses outils de création vidéo alimentés par l'AI vous permettent de produire rapidement des vidéos pédagogiques professionnelles et dynamiques pour vos employés.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience préalable en montage vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu avec une interface conviviale qui ne nécessite aucune expérience préalable en montage vidéo, rendant la création de contenu professionnel accessible à tous. L'éditeur intuitif par glisser-déposer de la plateforme et sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos animées de haute qualité.

