Générateur de Vidéos Explicatives pour Nouveaux Employés pour Accélérer l'Intégration

Créez instantanément des vidéos explicatives animées engageantes pour l'intégration des employés et la formation RH avec la conversion texte-en-vidéo pour une communication interne fluide.

Créez une vidéo explicative de bienvenue de 45 secondes pour les nouvelles recrues en utilisant notre générateur de vidéos explicatives pour nouveaux employés. La vidéo doit présenter un avatar AI engageant introduisant les valeurs clés de l'entreprise et les premières étapes, avec une voix off amicale et professionnelle pour donner un ton positif à l'intégration des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes pour clarifier une politique d'entreprise courante ou un nouvel outil. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel propre et informatif, transformant un script concis en vidéo via la conversion texte-en-vidéo pour un déploiement rapide à tous les employés.
Produisez une vidéo explicative animée de 60 secondes qui présente le rôle d'un département spécifique et les membres clés de l'équipe aux nouveaux arrivants. Le style visuel doit être amical et illustratif, incorporant des supports pertinents de la bibliothèque multimédia, et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant ainsi la formation RH.
Concevez un aperçu dynamique de 20 secondes de la culture d'entreprise pour un partage interne et un recrutement externe potentiel. Mettez en avant divers styles vidéo, en présentant rapidement un avantage unique ou un événement d'équipe, et assurez-vous qu'il soit facilement adaptable à diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, potentiellement avec un avatar AI pour une touche moderne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour Nouveaux Employés

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles et engageantes pour l'intégration des employés, assurant que les nouveaux membres de l'équipe se sentent accueillis et informés dès le premier jour.

Choisissez un Modèle ou un Script
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles conçus professionnellement ou collez directement votre script d'intégration. HeyGen convertira intelligemment votre texte en un storyboard visuel, fournissant une base rapide pour votre vidéo.
Sélectionnez des Avatars AI et des Médias
Améliorez votre vidéo explicative en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu. Parcourez notre vaste bibliothèque multimédia pour ajouter des photos, vidéos et musiques de stock pertinents afin de rendre votre message d'intégration visuellement attrayant.
Ajoutez du Branding et une Voix Off
Personnalisez votre vidéo avec l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices. Générez des voix off naturelles dans diverses langues et accents pour correspondre parfaitement à votre script.
Exportez Votre Vidéo d'Intégration
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo explicative pour nouveaux employés, professionnellement conçue, est maintenant prête à être partagée avec vos nouveaux employés, simplifiant ainsi votre processus d'intégration.

Vidéos de Communication Interne Rapides

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour des annonces internes ou des explications rapides pour les nouvelles recrues.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives pour nouveaux employés ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des "vidéos explicatives pour nouveaux employés" engageantes en utilisant des "avatars AI" et une variété de "modèles". Ses capacités de "création texte-en-vidéo" permettent une production efficace de "vidéos explicatives animées" de haute qualité adaptées à "l'intégration des employés", améliorant la "communication interne".

Quels contrôles de branding créatif HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen fournit des "contrôles de branding" robustes qui vous permettent de personnaliser vos "vidéos explicatives" avec votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec les "divers styles vidéo" de votre entreprise et améliore la "production vidéo" professionnelle sans nécessiter une expérience de design étendue.

HeyGen rend-il la production de vidéos explicatives animées accessible à tous ?

Oui, HeyGen simplifie la production de "vidéos explicatives animées" avec son "interface glisser-déposer" intuitive et ses puissantes fonctionnalités de "création texte-en-vidéo". En tant que "plateforme vidéo AI" avancée, il permet aux utilisateurs de générer facilement des "voix off" et des "vidéos explicatives" professionnelles sans expertise préalable en montage vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé pour des vidéos de formation RH et de communication interne ?

Absolument, HeyGen est un outil idéal pour créer des vidéos de "formation RH" et de "communication interne" percutantes. Vous pouvez utiliser des "avatars AI" et des "voix off" naturelles pour développer un contenu engageant pour "l'intégration des employés" ou des "vidéos explicatives" éducatives qui transmettent efficacement l'information à votre équipe.

