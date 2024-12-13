créateur de vidéos coach pour nouveaux employés pour une intégration fluide

Accélérez l'intégration et la formation des employés en utilisant votre créateur de vidéos coach pour nouveaux employés, en réalisant des vidéos professionnelles avec des avatars AI.

Imaginez une vidéo de bienvenue de 45 secondes conçue pour les nouvelles recrues, servant de 'créateur de vidéos coach pour nouveaux employés' virtuel. Cet élément crucial d'intégration doit présenter les valeurs clés de l'entreprise et les premières étapes avec un style visuel amical et professionnel et un ton audio clair et encourageant, s'adressant directement au public cible des nouveaux employés. Les avatars AI de HeyGen peuvent être utilisés pour rendre cette introduction personnelle et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créer une vidéo de formation de 60 secondes pour expliquer une nouvelle fonctionnalité logicielle aux équipes internes est essentiel pour le développement des employés. Le public cible, composé de tous les employés, bénéficiera d'un style visuel propre et instructif et d'une livraison audio calme et articulée pour une compréhension maximale. Cette vidéo doit incorporer les sous-titres automatiques de HeyGen, garantissant accessibilité et clarté pour que les spectateurs puissent facilement suivre, quel que soit leur environnement.
Exemple de Prompt 2
Boostez l'engagement des employés avec une vidéo dynamique de 30 secondes présentant les récents succès de l'entreprise et les événements d'équipe à venir. Ce style visuel vibrant et optimiste, complété par une bande sonore audio énergique et positive, est parfait pour le personnel actuel et les communications internes. En utilisant les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen, vous pourrez créer rapidement et efficacement une vidéo RH percutante.
Exemple de Prompt 3
Pour un message exécutif important, produisez une vidéo soignée de 90 secondes démontrant comment créer des vidéos professionnelles avec facilité, ciblant tous les intervenants internes et externes. La présentation visuelle doit exiger une esthétique élégante et corporative, associée à un ton audio à la fois autoritaire et rassurant, en accord avec les normes de production vidéo de haute qualité. La génération de voix off robuste de HeyGen peut garantir une narration cohérente et de haute qualité pour cette communication cruciale.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre créateur de vidéos coach pour nouveaux employés

Créez facilement des vidéos de coaching engageantes et cohérentes pour les nouveaux employés avec des avatars AI, des scripts personnalisés et des outils d'édition professionnels, garantissant une expérience d'intégration fluide.

1
Step 1
Sélectionnez votre coach AI et modèle
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre coach. Ensuite, choisissez un modèle préconçu adapté à la formation pour créer la scène parfaite.
2
Step 2
Rédigez votre script de coaching personnalisé
Saisissez votre message de coaching en l'écrivant directement ou en collant votre script existant. La plateforme utilise des capacités de texte à vidéo à partir de script pour donner vie à vos mots, assurant clarté et cohérence.
3
Step 3
Améliorez avec le branding et la voix
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et couleurs personnalisés, pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle. Vous pouvez également générer une voix off naturelle pour un impact fort.
4
Step 4
Générez et partagez votre vidéo
Une fois finalisée, générez sans effort votre vidéo de coaching de haute qualité. Vous pouvez l'exporter dans divers ratios d'aspect pour qu'elle soit parfaitement adaptée à toute plateforme où les nouveaux employés la visionneront.

Cas d'Utilisation

Créez des vidéos de coaching inspirantes pour les nouveaux employés

Créez des vidéos de coaching inspirantes pour les nouveaux employés

Offrez un contenu de coaching puissant et motivant aux nouveaux employés, favorisant un début positif et engagé de leur parcours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'intégration et de formation des nouveaux employés ?

HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos d'intégration et de formation engageantes pour les nouveaux employés. En utilisant des avatars AI et une gamme de modèles personnalisables, vous pouvez produire des vidéos professionnelles qui améliorent l'engagement des employés et simplifient votre production de vidéos RH.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil puissant pour créer des vidéos professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles en offrant un éditeur vidéo intuitif, des modèles étendus et des outils vidéo AI avancés. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu vidéo soigné, avec des sous-titres automatiques et des voix off de haute qualité.

HeyGen peut-il créer des avatars AI pour les vidéos de recrutement et le contenu RH ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI réalistes parfaits pour des vidéos de recrutement dynamiques et divers contenus RH. Ces avatars AI vous aident à délivrer des messages cohérents et personnalisés, améliorant vos stratégies d'engagement des employés.

Comment HeyGen soutient-il l'édition vidéo complète et le branding ?

HeyGen fonctionne comme un logiciel complet d'édition vidéo, fournissant des outils robustes pour la production vidéo, y compris des contrôles de branding comme les logos et les couleurs personnalisées. Ses fonctionnalités polyvalentes permettent un redimensionnement facile des ratios d'aspect et l'accès à une riche bibliothèque multimédia.

