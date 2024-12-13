Générateur d'Explicatifs de Nouvelles Fonctionnalités : Simplifiez les Lancements de Produits
Simplifiez les lancements de produits et créez instantanément des vidéos explicatives captivantes en utilisant des voix off professionnelles générées par AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un tutoriel professionnel de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur présence en ligne. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et informative avec un texte clair à l'écran et un ton audio amical et encourageant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et intégrez des sous-titres clairs pour améliorer la compréhension, en mettant l'accent sur la 'Création de contenu facile' pour les 'campagnes marketing'.
Développez un clip éducatif vibrant de 30 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, simplifiant un concept scientifique complexe. Employez un style visuel lumineux et illustratif avec des graphiques animés simples et une voix chaleureuse et accessible pour 'simplifier les idées'. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants et présentez votre message à travers un avatar AI engageant.
Concevez un explicatif marketing percutant de 50 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs digitaux introduisant une nouvelle plateforme. La vidéo doit avoir un style visuel tendance et rapide avec des éléments visuellement riches et une bande sonore moderne et énergique. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour produire rapidement votre contenu, en mettant en avant la 'Créativité alimentée par l'AI' pour les 'explicatifs marketing' qui nécessitent une production rapide et un redimensionnement et exportation flexibles des formats pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Commercialisez de Nouvelles Fonctionnalités avec des Publicités Vidéo AI.
Générez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes pour introduire et promouvoir efficacement vos dernières fonctionnalités à un large public.
Annoncez de Nouvelles Fonctionnalités sur les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour partager instantanément des mises à jour et mettre en avant de nouvelles fonctionnalités produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il booster mes campagnes marketing avec une créativité alimentée par l'AI ?
HeyGen révolutionne vos campagnes marketing en utilisant une créativité alimentée par l'AI pour créer des visuels époustouflants et des voix off professionnelles générées par AI. Cela vous permet de Créer des Vidéos Explicatives Engagantes qui résonnent efficacement avec votre audience.
HeyGen propose-t-il des options de personnalisation de marque pour mes vidéos explicatives ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque robustes, vous permettant de Personnaliser Chaque Détail de vos vidéos explicatives. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les schémas de couleurs de votre marque pour un message cohérent à travers tout votre contenu.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la création facile de vidéos explicatives ?
HeyGen sert de Générateur de Vidéos Explicatives AI intuitif conçu pour une Création de contenu facile, transformant des idées complexes en récits clairs. Il assure une Production Vidéo Rapide et Facile, rendant le processus fluide pour tout le monde.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenu éducatif et de formation animé ?
HeyGen exploite des animations AI avancées et des avatars AI pour produire des vidéos de formation et du contenu éducatif percutants. Cette capacité aide à simplifier les idées et concepts, rendant les vidéos explicatives animées plus engageantes et plus faciles à comprendre.