Générateur d'Explicatifs de Nouvelles Fonctionnalités : Simplifiez les Lancements de Produits

Simplifiez les lancements de produits et créez instantanément des vidéos explicatives captivantes en utilisant des voix off professionnelles générées par AI.

Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux chefs de produit et aux équipes marketing. Le style visuel doit être net et moderne, avec des animations AI engageantes et une voix off professionnelle et dynamique générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, démontrant efficacement la 'Création de Vidéos Produit' et 'Créer des Vidéos Explicatives Engagantes'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel professionnel de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur présence en ligne. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et informative avec un texte clair à l'écran et un ton audio amical et encourageant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et intégrez des sous-titres clairs pour améliorer la compréhension, en mettant l'accent sur la 'Création de contenu facile' pour les 'campagnes marketing'.
Exemple de Prompt 2
Développez un clip éducatif vibrant de 30 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, simplifiant un concept scientifique complexe. Employez un style visuel lumineux et illustratif avec des graphiques animés simples et une voix chaleureuse et accessible pour 'simplifier les idées'. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants et présentez votre message à travers un avatar AI engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez un explicatif marketing percutant de 50 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs digitaux introduisant une nouvelle plateforme. La vidéo doit avoir un style visuel tendance et rapide avec des éléments visuellement riches et une bande sonore moderne et énergique. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour produire rapidement votre contenu, en mettant en avant la 'Créativité alimentée par l'AI' pour les 'explicatifs marketing' qui nécessitent une production rapide et un redimensionnement et exportation flexibles des formats pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explicatifs de Nouvelles Fonctionnalités

Créez sans effort des vidéos explicatives engageantes pour vos dernières fonctionnalités produit avec AI. Transformez du texte en visuels soignés et voix off professionnelles en quelques minutes.

1
Step 1
Collez la Description de Votre Fonctionnalité
Commencez par coller le script ou la description de votre nouvelle fonctionnalité dans le générateur de script-à-vidéo AI. Notre AI avancée analysera votre texte pour former la base de votre explicatif.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles dynamiques pour représenter visuellement votre fonctionnalité. Personnalisez les scènes pour correspondre à l'esthétique de votre marque et améliorer la clarté.
3
Step 3
Générez un Audio Professionnel
Ajoutez un récit captivant avec des voix off professionnelles générées par AI. Sélectionnez parmi diverses voix et langues pour articuler parfaitement les avantages de votre fonctionnalité.
4
Step 4
Exportez Votre Explicatif
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la au format MP4 de haute qualité. Votre nouvel explicatif de fonctionnalité est maintenant prêt à être partagé sur les plateformes, captivant votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et la Formation sur les Nouvelles Fonctionnalités

.

Produisez des vidéos AI dynamiques pour augmenter l'engagement et la rétention lors de la formation des utilisateurs ou des employés sur les fonctionnalités des nouvelles fonctionnalités.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il booster mes campagnes marketing avec une créativité alimentée par l'AI ?

HeyGen révolutionne vos campagnes marketing en utilisant une créativité alimentée par l'AI pour créer des visuels époustouflants et des voix off professionnelles générées par AI. Cela vous permet de Créer des Vidéos Explicatives Engagantes qui résonnent efficacement avec votre audience.

HeyGen propose-t-il des options de personnalisation de marque pour mes vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque robustes, vous permettant de Personnaliser Chaque Détail de vos vidéos explicatives. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les schémas de couleurs de votre marque pour un message cohérent à travers tout votre contenu.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la création facile de vidéos explicatives ?

HeyGen sert de Générateur de Vidéos Explicatives AI intuitif conçu pour une Création de contenu facile, transformant des idées complexes en récits clairs. Il assure une Production Vidéo Rapide et Facile, rendant le processus fluide pour tout le monde.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenu éducatif et de formation animé ?

HeyGen exploite des animations AI avancées et des avatars AI pour produire des vidéos de formation et du contenu éducatif percutants. Cette capacité aide à simplifier les idées et concepts, rendant les vidéos explicatives animées plus engageantes et plus faciles à comprendre.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo