Boostez l'Intégration avec Notre Créateur de Vidéos de Bienvenue pour Nouveaux Employés
Créez facilement des vidéos de bienvenue percutantes avec des avatars AI pour personnaliser l'expérience d'intégration de chaque nouvel employé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une série de 'modèles de vidéos d'intégration' d'une minute spécifique à chaque département, destinée aux chefs de département et aux responsables d'équipe, fournissant des informations essentielles avec des visuels clairs et informatifs et une narration directe. Chaque vidéo devrait utiliser la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour plus de précision et inclure des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les nouveaux employés.
Créez des 'vidéos de bienvenue personnalisées' de 45 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés à distance, s'adressant aux managers intégrant du personnel à distance, avec un style visuel dynamique et amical et des séquences vidéo diversifiées. Ce contenu engageant aidera à 'Engager et Intégrer de Nouveaux Talents' efficacement en incorporant divers modèles et scènes et en puisant dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer une expérience riche et accueillante.
Développez un guide technique de 2 minutes dans le cadre de votre suite de 'vidéos d'intégration des employés', destiné au département IT ou de formation technique, avec des visuels détaillés de type tutoriel et une voix off claire et mesurée. Cette vidéo démontrera des configurations système complexes et exploitera la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour s'assurer qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes et appareils internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration avec l'AI.
Améliorez la formation, l'engagement et la rétention des nouveaux employés avec des vidéos d'intégration dynamiques alimentées par l'AI.
Développez des Modules de Formation d'Intégration Complets.
Produisez rapidement une gamme plus large de contenus de formation engageants pour les nouveaux employés, garantissant une transmission cohérente des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration professionnelles ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos d'intégration de haute qualité et professionnelles sans avoir besoin d'équipements complexes ou d'acteurs.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de bienvenue pour employés dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise, utiliser une bibliothèque de médias diversifiée et choisir parmi divers modèles pour que vos vidéos de bienvenue personnalisées reflètent parfaitement la culture de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour rendre les vidéos d'intégration plus accessibles et efficaces ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité pour tous les nouveaux employés. Ses fonctionnalités d'édition basées sur le navigateur et alimentées par l'AI simplifient votre flux de travail, permettant la création et la distribution efficaces de vidéos d'intégration engageantes à grande échelle.
Comment HeyGen peut-il aider à la production finale et à l'exportation de contenu d'intégration ?
HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et les exportations vidéo de haute qualité, garantissant que votre contenu est optimisé pour diverses plateformes. Cela facilite le partage de vidéos individuelles et leur intégration transparente dans vos flux de travail d'intégration de nouveaux employés existants.