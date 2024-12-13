Générateur de Vidéo de Bienvenue pour Nouveaux Employés : Créez des Intégrations Engagées
Créez sans effort des expériences d'intégration personnalisées en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script, engageant les nouvelles recrues dès le premier jour.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel vidéo de formation de 2 minutes destiné aux employés existants apprenant à utiliser une nouvelle fonctionnalité logicielle complexe, démontrant la création de contenu RH évolutif. La vidéo doit adopter un style visuel clair et informatif avec des enregistrements d'écran détaillés et du texte explicatif étape par étape à l'écran, complétés par une voix off générée par AI calme et instructive. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement un script détaillé en une séquence pédagogique engageante.
Produisez une vidéo de 45 secondes sur la culture d'entreprise spécifiquement pour les équipes RH mondiales à partager avec les nouvelles recrues internationales. Le style visuel doit être diversifié, amical et inclusif, mettant en avant divers membres de l'équipe et lieux, accompagné d'une musique de fond positive. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs dans plusieurs langues pour soutenir le multilinguisme et améliorer l'accessibilité pour un public mondial.
Créez une vidéo d'annonce interne dynamique de 30 secondes en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen, ciblant une équipe marketing pour une mise à jour rapide de produit. Le style visuel doit être engageant, vibrant et parfaitement aligné avec les contrôles de marque de l'entreprise, présentant des coupes rapides de prises de vue de produits pertinents de la vaste bibliothèque multimédia. Une voix off énergique couplée à une musique de fond entraînante garantira que le message est transmis de manière percutante et mémorable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Nouvelles Recrues.
Améliorez l'efficacité de vos vidéos d'intégration pour les employés, en vous assurant que les nouvelles recrues sont engagées et retiennent les informations essentielles grâce à un contenu alimenté par l'AI.
Évoluez l'Intégration et la Formation à l'Échelle Mondiale.
Générez rapidement des vidéos d'intégration complètes et des modules de formation, les rendant accessibles aux nouveaux employés dans tous les lieux avec un support multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration pour les employés ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'intégration intuitif basé sur l'AI, permettant aux équipes RH de générer rapidement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo, combinée à des avatars AI avancés et un outil de script AI, rationalise le processus du concept à la vidéo finale, rendant la création efficace et accessible pour une expérience d'intégration personnalisée.
Puis-je personnaliser mes vidéos de bienvenue pour nouveaux employés avec les contrôles de marque de HeyGen ?
Absolument, le générateur de vidéos de bienvenue pour nouveaux employés de HeyGen offre des contrôles de marque étendus et une riche bibliothèque de modèles vidéo. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise, en utilisant la bibliothèque multimédia pour créer une expérience d'intégration véritablement personnalisée et professionnelle qui reflète parfaitement l'identité de votre marque.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la production vidéo avancée ?
HeyGen fournit des capacités techniques robustes pour la production vidéo avancée, y compris le support multilingue et les voix off AI pour les équipes mondiales. Ses outils d'édition AI intégrés et son générateur automatique de sous-titres AI garantissent que des vidéos professionnelles de haute qualité peuvent être produites efficacement, souvent en résolution 4K et avec des fonctionnalités de collaboration fluides.
HeyGen est-il adapté aux équipes RH sans expérience préalable en création vidéo ?
Oui, HeyGen est spécifiquement conçu pour être convivial pour les équipes RH, ne nécessitant aucune expérience préalable en création vidéo. En tant que créateur de vidéos d'intégration basé sur l'AI, il fournit des outils intuitifs et des modèles vidéo riches, permettant à quiconque de créer facilement des vidéos de bienvenue pour nouveaux employés percutantes et professionnelles.