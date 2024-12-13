Le Générateur Ultime de Vidéos d'Introduction pour Nouveaux Employés

Accueillez les nouvelles recrues avec des vidéos professionnelles et engageantes. Personnalisez facilement chaque détail en utilisant nos modèles et scènes étendus.

Créez un message de bienvenue inspirant de 45 secondes pour les nouvelles recrues rejoignant une startup technologique dynamique. La vidéo doit présenter des graphismes modernes et lumineux ainsi qu'une bande sonore énergique et motivante, complétée par une voix off professionnelle et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant leur premier jour mémorable et mettant en avant l'esprit innovant de l'entreprise en tant que créateur de vidéos d'introduction pour les nouveaux employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration animée de style 'une journée dans la vie' de 60 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe créative dans une agence de design à la pointe. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur la culture de bureau à travers des visuels vibrants, des coupes rapides et une bande sonore indie-pop entraînante, leur offrant un aperçu de leur nouvel environnement passionnant et fournissant une excellente vidéo d'intégration des employés.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo d'intégration introductive concise de 30 secondes pour tous les nouveaux employés, offrant un aperçu rapide des valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et professionnel avec une esthétique minimaliste, accompagné d'une musique d'ambiance douce et de sous-titres clairs (ajoutés via HeyGen) pour l'accessibilité, garantissant que les informations cruciales sont transmises efficacement en tant que vidéo d'intégration complète.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo personnalisée de 50 secondes pour les nouvelles recrues occupant des postes de direction, avec un message de bienvenue convaincant du PDG. Le style visuel et audio doit être très soigné et professionnel, avec un ton authentique et direct délivré par un avatar AI de HeyGen, offrant une introduction cohérente et percutante à la vision et au leadership de l'entreprise pour chaque nouvelle recrue.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Introduction pour Nouveaux Employés

Créez sans effort des vidéos de bienvenue professionnelles et engageantes pour les nouveaux employés avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par taper votre message de bienvenue ou sélectionnez un modèle professionnel conçu pour les introductions de nouveaux employés. Notre fonctionnalité "texte en vidéo" simplifie la création de contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre message et une voix off réaliste parmi une variété d'options.
3
Step 3
Ajoutez de l'Image de Marque et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec l'image de marque de l'entreprise, de la musique de fond et des visuels pertinents de notre vaste "bibliothèque multimédia" pour créer une bienvenue engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo pour Nouveaux Employés
Générez votre "vidéo pour nouveaux employés" de haute qualité, avec des sous-titres optionnels, et partagez-la facilement à travers vos canaux de communication interne pour une intégration fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages de Bienvenue Inspirants

Diffusez des messages de bienvenue chaleureux et inspirants et des introductions à la culture d'entreprise en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'introduction engageantes pour les nouveaux employés ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue inspirantes pour les nouvelles recrues en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Transformez facilement du texte en messages vidéo captivants avec un éditeur glisser-déposer convivial, assurant une première impression mémorable pour vos nouveaux membres d'équipe.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen le créateur idéal de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes comme les avatars AI, la génération de texte en vidéo et les capacités de voix off, en faisant un créateur complet de vidéos d'intégration des employés. Vous pouvez inclure des sous-titres, utiliser une bibliothèque multimédia diversifiée et assurer une image de marque cohérente pour optimiser la création de contenu d'intégration.

Puis-je personnaliser les vidéos pour les nouvelles recrues avec l'image de marque de l'entreprise en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans vos vidéos pour les nouvelles recrues. Utilisez des modèles conçus professionnellement et personnalisez chaque élément pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment l'AI de HeyGen génère-t-il des vidéos d'introduction professionnelles pour les nouveaux employés ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer des vidéos d'introduction de haute qualité pour les nouveaux employés à partir de scripts textuels simples. Choisissez parmi une gamme d'avatars AI réalistes et utilisez la création vidéo native par invite pour donner vie à votre message de bienvenue dans divers formats pour différentes plateformes.

