Générateur de Vidéos Explicatives pour Nouveaux Employés pour une Intégration Rapide
Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour nouveaux employés. Utilisez des avatars AI et des outils intuitifs pour transformer votre expérience d'intégration.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les professionnels de la formation et du développement technologique et les directeurs de la communication interne, démontrant la puissance d'une "plateforme vidéo AI" pour améliorer la "communication interne". Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et innovant avec une voix off confiante et autoritaire, mettant en avant comment les "avatars AI" réalistes de HeyGen et les capacités avancées de "génération de voix off" simplifient la création de messages percutants sans production complexe.
Réalisez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux développeurs d'e-learning, illustrant le flux de travail fluide de HeyGen en tant que "créateur de vidéos" polyvalent. Le style visuel et audio doit être éducatif et engageant, avec un ton amical mais professionnel, montrant clairement comment transformer un contenu textuel étendu en leçons vidéo dynamiques grâce à la "conversion de texte en vidéo à partir de script" et en assurant l'accessibilité avec des "sous-titres/captions" automatiques.
Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant le potentiel créatif de la création de "vidéos animées" visuellement époustouflantes. Utilisez un style visuel dynamique, coloré et énergique avec une voix enthousiaste, montrant comment la vaste "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen permet un récit riche et comment le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" garantit que le contenu soit parfait sur n'importe quelle plateforme, aidant à maintenir une esthétique de marque forte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration et de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des nouveaux employés de manière efficace.
Simplifiez la Création de Contenu d'Intégration.
Produisez rapidement une gamme plus large de cours d'intégration essentiels et de vidéos explicatives pour éduquer rapidement les nouveaux employés dans tous les lieux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos animées et explicatives de haute qualité. Elle utilise des avatars AI sophistiqués et la création de texte en vidéo, transformant efficacement les scripts en contenu visuel engageant.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos convivial ?
HeyGen offre une interface conviviale avec un design glisser-déposer, rendant accessible à quiconque la création de vidéos. Elle propose une riche bibliothèque de modèles pour démarrer vos projets, des vidéos de formation à la communication interne.
HeyGen peut-il personnaliser l'image de marque et les voix off pour les vidéos ?
Absolument, HeyGen permet un contrôle complet de l'image de marque, vous pouvez donc facilement intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos. De plus, vous pouvez générer des voix off naturelles pour correspondre parfaitement au ton de votre marque.
Comment HeyGen peut-il soutenir l'intégration et la formation des employés ?
HeyGen est un générateur idéal de vidéos explicatives pour nouveaux employés, aidant à créer des vidéos d'intégration et de formation engageantes. Ses capacités, y compris une intégration potentielle avec un LMS, simplifient la diffusion d'informations cruciales à votre équipe.