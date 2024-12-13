Imaginez une vidéo explicative d'une minute destinée aux responsables RH et aux responsables de la formation et du développement, montrant à quelle vitesse un "générateur de vidéos explicatives pour nouveaux employés" peut créer un contenu d'"intégration" engageant. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les "Modèles et scènes" de HeyGen pour mettre en avant une interface conviviale, complétée par une bande sonore d'entreprise entraînante. Le récit souligne la transformation de scripts bruts en "vidéos explicatives" soignées sans effort grâce à la "conversion de texte en vidéo à partir de script".

Générer une Vidéo