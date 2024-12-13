Créateur de Vidéos pour Nouveautés : Mettez en Valeur Vos Derniers Produits

Boostez les lancements de produits avec des vidéos professionnelles, facilement créées à l'aide de modèles et scènes flexibles.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes 'intro d'arrivée mode' ciblant les millennials et la génération Z soucieux de la mode pour une Story Instagram. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions rapides, des palettes de couleurs vives et des gros plans sur les nouveaux vêtements, le tout sur une musique électronique entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un contenu visuellement attrayant, complété par des superpositions de texte concises générées via "Texte en vidéo à partir de script" pour mettre en avant les caractéristiques clés de la collection.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour le lancement d'un 'nouveau produit' destinée aux acheteurs B2B et aux chefs de produit, en mettant l'accent sur la fonctionnalité et l'innovation. Le style visuel doit être minimaliste et informatif, intégrant des rendus 3D du produit, des graphiques animés épurés et une palette de couleurs sophistiquée, avec une voix off claire et autoritaire. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés et utilisez la "Génération de voix off" pour une narration polie et cohérente expliquant les avantages du produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo intrigante de 15 secondes 'bientôt disponible' pour un engagement large sur les réseaux sociaux, créant de l'anticipation pour le lancement d'un service ou produit à venir. Le style visuel doit être sombre et mystérieux, révélant lentement des aperçus, peut-être en utilisant des animations abstraites ou des effets de lumière subtils, soutenus par une musique cinématographique et suspense. Améliorez la vidéo avec le "Support de bibliothèque média/stock" pour des séquences B-roll de haute qualité et assurez une portée maximale en incluant des "Sous-titres/légendes" pour les spectateurs regardant sans son.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 60 secondes pour les acheteurs en ligne, mettant en avant les nombreuses options de personnalisation d'un nouvel article. L'approche visuelle doit être lumineuse et énergique, démontrant diverses configurations de produit avec des transitions fluides et des animations de texte vibrantes, le tout sur une musique de fond contemporaine et joyeuse. Optimisez la vidéo pour différentes plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", et intégrez les appels à la personnalisation clés avec "Texte en vidéo à partir de script" pour plus de clarté.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos pour Nouveautés

Créez rapidement des vidéos engageantes pour mettre en valeur vos derniers produits et susciter l'enthousiasme sur tous vos canaux numériques.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles vidéo personnalisables conçus pour mettre en valeur vos nouveautés avec style.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Téléchargez vos propres images de produits et séquences vidéo, ou parcourez notre vaste bibliothèque de stock pour enrichir votre contenu.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Créez instantanément des voix off dynamiques à partir de votre script, assurant une narration professionnelle et engageante pour vos produits.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre fichier MP4 haute résolution, parfaitement redimensionné pour toute plateforme sociale, prêt à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Témoignages pour la Confiance en Nouveaux Produits

.

Renforcez la crédibilité de votre marque et de vos nouveautés en créant des vidéos AI engageantes avec des témoignages de clients satisfaits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos convaincantes pour les nouveautés ?

HeyGen est un puissant "créateur de vidéos pour nouveautés" qui vous permet de créer facilement des "vidéos visuellement attrayantes" pour vos dernières collections. Utilisez des "modèles vidéo" personnalisables, ajoutez des "animations de texte", et améliorez votre "vidéo produit" avec une "génération de voix off" engageante pour capter l'attention des clients.

HeyGen peut-il être utilisé comme un "créateur de vidéos produit" polyvalent pour les promotions sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! En tant que "créateur de vidéos produit" robuste, HeyGen vous permet de concevoir des vidéos "promo produit" dynamiques optimisées pour des plateformes comme Instagram. Exploitez les "options de personnalisation" et les "contrôles de marque" pour produire des "vidéos sociales" de haute qualité qui reflètent l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo "business" engageant ?

HeyGen se distingue en fournissant des "Avatars AI" et des capacités de "texte en vidéo à partir de script", en faisant un "agent vidéo AI" avancé. Cela vous permet de transformer du contenu écrit en présentations vidéo engageantes avec une "génération de voix off" naturelle et des "sous-titres/légendes" automatiques.

HeyGen est-il facile à utiliser pour quelqu'un sans expérience préalable en "montage vidéo" ?

HeyGen propose un "éditeur glisser-déposer" intuitif et un support étendu de "bibliothèque média", ce qui en fait un "créateur de vidéos" accessible pour tous les niveaux de compétence. Vous pouvez facilement ajouter des "animations", utiliser des "modèles vidéo personnalisables", et garantir que votre produit final est une "séquence de qualité HD" pour tout usage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo