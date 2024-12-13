Créez une vidéo dynamique de 30 secondes 'intro d'arrivée mode' ciblant les millennials et la génération Z soucieux de la mode pour une Story Instagram. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions rapides, des palettes de couleurs vives et des gros plans sur les nouveaux vêtements, le tout sur une musique électronique entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un contenu visuellement attrayant, complété par des superpositions de texte concises générées via "Texte en vidéo à partir de script" pour mettre en avant les caractéristiques clés de la collection.

