Créez une vidéo promo dynamique de 30 secondes pour les nouvelles arrivées, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs e-commerce. Cette vidéo doit présenter un montage rapide de nouveaux produits, utilisant des couleurs vives et une musique de fond moderne et entraînante. Mettez en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent commencer avec des modèles et des scènes préconçus pour présenter leurs dernières offres, rendant cela idéal pour des vidéos produits captivantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo captivante de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux blogueurs de mode et aux propriétaires de boutiques, dévoilant une collection saisonnière unique. Le style visuel doit être tendance et riche visuellement, incorporant des transitions fluides et une voix off engageante. Soulignez comment les capacités de génération de voix off de HeyGen peuvent donner vie à leurs modèles de vidéos promo gratuits, créant un look soigné et professionnel.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing élégante de 60 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, annonçant un gadget révolutionnaire. L'esthétique visuelle doit être futuriste et épurée, utilisant des animations dynamiques pour mettre en avant les caractéristiques clés, soutenues par des sous-titres clairs pour l'accessibilité. Expliquez comment le créateur de vidéos en ligne simplifie le processus de création, en tirant parti des sous-titres pour améliorer l'engagement sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo élégante de 30 secondes pour les collectionneurs d'art et les entreprises créatives, présentant une collection d'art en édition limitée. Le style visuel et audio doit être sophistiqué, avec des panoramiques et des zooms lents sur les œuvres d'art, accompagnés d'une bande sonore orchestrale apaisante. Illustrez la flexibilité de l'éditeur vidéo en mentionnant comment les utilisateurs peuvent utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour adapter leurs modèles personnalisés à différents affichages de galerie ou vitrines en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Nouvelles Arrivées

Créez rapidement des vidéos promo professionnelles et engageantes pour vos nouvelles arrivées en utilisant des outils intuitifs pour captiver votre audience et susciter l'intérêt.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" conçus spécifiquement pour les nouvelles arrivées. Nos modèles et scènes étendus fournissent un point de départ professionnel pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez vos "vidéos produits" en ajoutant vos images, textes et éléments de marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer la cohérence avec l'identité et le message de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des "animations" dynamiques et une piste de fond appropriée. Vous pouvez également générer une voix off pour ajouter une narration captivante et engager davantage vos spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo promo terminée, "exportez la vidéo" dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Notre redimensionnement des ratios d'aspect et exportations garantit que votre création est prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Lancements de Produits

Lancez de nouveaux produits avec des vidéos motivantes qui inspirent et résonnent avec votre public cible, générant de l'enthousiasme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promo pour mes nouveaux produits ?

HeyGen est un créateur de vidéos promo intuitif pour nouvelles arrivées qui vous permet de produire rapidement des vidéos produits époustouflantes. Utilisez notre large gamme de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer pour présenter efficacement vos dernières offres.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos engageantes sur les réseaux sociaux ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne avec une multitude d'outils parfaits pour les réseaux sociaux. Ajoutez facilement des animations captivantes, de la musique de stock, et personnalisez les modèles pour créer un contenu dynamique qui capte l'attention du public.

HeyGen peut-il m'aider à personnaliser les modèles vidéo pour qu'ils correspondent à l'identité de ma marque ?

Absolument. L'éditeur vidéo robuste de HeyGen permet une personnalisation étendue de tous les modèles vidéo. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris votre logo et des palettes de couleurs spécifiques, garantissant que chaque vidéo marketing représente véritablement votre marque.

Quels avantages le contenu généré par l'IA de HeyGen apporte-t-il à mes vidéos marketing ?

HeyGen utilise une IA avancée pour simplifier la création de vidéos marketing de haute qualité, y compris des avatars IA et des capacités de texte à vidéo. Cette innovation vous aide à générer des prospects et à produire un contenu engageant plus efficacement pour vos campagnes.

