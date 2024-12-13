Créez une vidéo éducative engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, expliquant les bases de la sécurité réseau. Le style visuel doit être amical et animé, avec une voix off claire et professionnelle générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Ce créateur de vidéos tutoriels sur la sécurité réseau doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter des concepts complexes de manière accessible, garantissant que le public saisisse les fondamentaux essentiels de la formation en cybersécurité sans être submergé.

