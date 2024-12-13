Produisez une mise à jour dynamique de 30 secondes sur les dernières nouvelles, parfaite pour les réseaux sociaux, informant un large public des développements récents. La vidéo doit comporter des coupes rapides, une musique de fond urgente et une voix off claire et concise, en utilisant la capacité de HeyGen à convertir le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les mises à jour écrites en contenu visuel captivant, garantissant une expérience "créateur de vidéos d'actualités" percutante pour les créateurs.

