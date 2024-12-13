Créateur de Vidéos de Développement de Réseau : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Boostez votre portée avec des avatars AI, transformant des scripts en vidéos marketing et de formation professionnelles sans effort.

407/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise et les chefs de produit, simplifiant les fonctionnalités complexes des logiciels ou les processus d'intégration. Le style visuel doit être informatif et épuré, avec des graphiques animés et une voix off amicale et instructive, générée de manière fluide grâce à la capacité de script en texte-à-vidéo d'HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tendance et dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfaite pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux souhaitant annoncer une vente flash ou une nouvelle tendance. Cette vidéo rapide doit utiliser une musique moderne et accrocheuse et un texte percutant à l'écran, en tirant parti de la vaste collection de modèles et de scènes personnalisables d'HeyGen pour obtenir rapidement un look soigné.
Exemple de Prompt 3
Libérez votre créativité avec une vidéo de recrutement captivante de 60 secondes ciblant les vidéastes et entrepreneurs en herbe, mettant en avant la puissance d'un créateur de vidéos en ligne. Le style visuel doit être inspirant et cinématographique, employant des transitions fluides et une musique motivante, complétée par une narration professionnelle grâce à la fonctionnalité de génération de voix off d'HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de développement de réseau

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de développement de réseau avec des outils alimentés par l'AI, transformant vos idées en contenu visuel engageant rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script. La plateforme utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo pour convertir votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos informations, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à vos vidéos de développement de réseau.
3
Step 3
Personnalisez vos Scènes
Adaptez les éléments visuels de votre vidéo en utilisant des modèles personnalisables. Ajoutez et organisez facilement des scènes, de la musique de fond et d'autres médias pour correspondre parfaitement à votre marque et à votre message.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Finalisez la création de votre vidéo en révisant le contenu généré. Une fois satisfait, exportez votre vidéo, complète avec des sous-titres générés automatiquement, prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Marketing à Fort Impact

.

Créez rapidement des vidéos marketing et promotionnelles performantes en utilisant l'AI, parfaites pour mettre en valeur la valeur de votre réseau et attirer de nouveaux membres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéos engageantes. Il utilise des avatars AI réalistes et une technologie puissante de texte-à-vidéo, rendant la création de vidéos accessible et efficace pour divers projets créatifs.

HeyGen peut-il produire des vidéos marketing captivantes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne idéal pour concevoir des vidéos marketing convaincantes et du contenu pour les réseaux sociaux. Ses modèles personnalisables et ses outils alimentés par l'AI permettent une création rapide de vidéos explicatives qui résonnent vraiment avec votre audience.

Quels atouts créatifs sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre une bibliothèque complète de médias stock pour enrichir vos vidéos. Combinée à son éditeur intuitif de glisser-déposer et à ses modèles personnalisables, vous avez une grande liberté créative pour produire du contenu soigné sans effort.

Quelles fonctionnalités contribuent à la qualité professionnelle des vidéos d'HeyGen ?

HeyGen assure une qualité vidéo professionnelle grâce à l'intégration de la synthèse vocale AI pour des voix off naturelles et des sous-titres automatiques. Cette plateforme robuste de création vidéo utilise des outils alimentés par l'AI pour fournir un contenu de haute qualité, prêt à être partagé, de manière constante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo