Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pratique de 45 secondes pour les équipes de vente et les entrepreneurs, illustrant des stratégies de négociation efficaces à travers des scénarios de jeu de rôle réalistes. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique basé sur des scénarios avec un texte à l'écran clair et concis pour les points clés. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement divers scénarios et adapter le dialogue à différents contextes de négociation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes ciblant les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe, mettant l'accent sur les compétences de communication cruciales pour une résolution efficace des conflits. L'esthétique doit être calme et informative, avec des animations illustratives et une musique de fond apaisante pour transmettre un ton de soutien. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 90 secondes pour les négociateurs avancés et les leaders d'entreprise, explorant des tactiques de négociation avancées, en mettant spécifiquement en avant les tactiques collaboratives. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et de type documentaire, incorporant diverses séquences B-roll et une voix off autoritaire pour donner de la crédibilité. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une livraison vocale cohérente et professionnelle tout au long des explications complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos de formation à la négociation

Renforcez votre équipe avec des vidéos de formation à la négociation efficaces. Développez des compétences critiques en négociation et maîtrisez des stratégies gagnantes pour des résultats réussis.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez un contenu convaincant pour votre formation, détaillant les compétences et principes essentiels en négociation. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement vos stratégies de négociation, assurant une livraison professionnelle et engageante pour les apprenants.
3
Step 3
Améliorez avec des médias et une voix off
Élevez vos vidéos de tactiques de négociation en utilisant la génération de voix off réaliste pour articuler des concepts complexes, assurant clarté et impact pour des négociations gagnant-gagnant.
4
Step 4
Exportez et partagez
Préparez votre formation à la négociation pour un public plus large en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité, puis exportez facilement votre vidéo finale pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Produire du contenu de négociation en format court

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour l'apprentissage en micro-format, des récapitulatifs de stratégies de négociation ou pour promouvoir un engagement plus profond dans le cours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la négociation ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation à la négociation professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, rendant simple la production de contenu convaincant qui améliore les compétences en négociation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation engageante aux compétences en négociation ?

HeyGen permet une formation dynamique aux compétences en négociation grâce à des avatars AI personnalisables et des voix off, soutenant la création de scénarios de jeu de rôle engageants et améliorant les compétences en communication.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de stratégie de négociation avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que vos vidéos de stratégie de négociation maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

HeyGen prend-il en charge le développement rapide de vidéos de tactiques de négociation diverses ?

Absolument, HeyGen simplifie le développement de diverses vidéos de tactiques de négociation, offrant des modèles et une bibliothèque de médias pour construire rapidement un contenu de programme complet pour une bibliothèque numérique en ligne.

