Élevez votre contenu avec le créateur de vidéos d'insights naturels
Créez facilement un contenu marketing époustouflant avec nos avatars AI, parfaits pour les vidéos explicatives et l'engagement sur les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 90 secondes ciblant les managers d'entreprise et les chefs de projet, illustrant un flux de travail logiciel optimisé. Visez une présentation visuelle dynamique et engageante avec des animations claires étape par étape et une musique de fond entraînante. Toute la narration doit être générée sans effort en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script, transformant le texte brut en un guide visuel captivant.
Produisez une vidéo explicative de produit concise de 45 secondes destinée aux clients potentiels et aux équipes marketing, mettant en avant les principaux avantages d'un nouveau gadget. Le style visuel doit être moderne et riche visuellement, incorporant des prises de vue de produit de haute qualité et une voix off AI concise et persuasive. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les visuels avec des séquences B-roll pertinentes et garantir un produit final soigné.
Imaginez un guide de création de vidéos d'insights naturels de 2 minutes pour les éducateurs, formateurs et créateurs de contenu, démontrant comment simplifier des sujets complexes. La vidéo doit adopter un style visuel accessible et éducatif, avec des graphiques simples et une voix off AI amicale. Commencez par sélectionner l'un des modèles et scènes préconçus de HeyGen pour structurer rapidement le contenu, permettant un déploiement rapide d'informations précieuses.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui génèrent des résultats et captent l'attention du public en quelques minutes.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier le processus de création vidéo ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, transformant le texte en vidéo sans effort. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et les voix off AI réalistes pour produire des vidéos de qualité professionnelle à partir d'un simple script, simplifiant considérablement le flux de travail pour la production de contenu.
Puis-je personnaliser mes vidéos avec des éléments de marque en utilisant les outils de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de vastes capacités pour personnaliser le contenu vidéo afin de l'aligner avec votre marque. Notre plateforme inclut divers modèles et un éditeur par glisser-déposer, ainsi que des options de contrôle de la marque telles que l'ajout de logos et l'ajustement des schémas de couleurs pour un contenu marketing cohérent.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour un flux de travail de montage vidéo efficace ?
HeyGen est conçu pour soutenir un flux de travail de montage vidéo efficace avec des fonctionnalités telles qu'une bibliothèque de médias robuste et l'intégration de séquences stock. La plateforme assure un fonctionnement fluide, permettant aux utilisateurs de créer et d'affiner le contenu efficacement pour divers usages, y compris les vidéos explicatives de produits et les réseaux sociaux.
Comment HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo explicatif convaincant ?
HeyGen est un créateur de vidéos explicatives idéal, permettant aux utilisateurs de générer rapidement un contenu vidéo d'insights naturels engageant. En combinant des avatars AI, des modèles dynamiques et une fonctionnalité complète de texte en vidéo, HeyGen vous permet de produire des explications de produits claires et percutantes ou tout contenu marketing.