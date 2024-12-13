Créez une vidéo d'actualité nationale percutante de 30 secondes mettant en avant un événement récent significatif. Ce prompt est destiné aux journalistes citoyens en herbe ou aux petits médias cherchant à fournir des mises à jour concises. Le style visuel doit être autoritaire et rapide, avec une introduction dynamique, tandis que l'audio utilise une voix off claire et professionnelle générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant un engagement immédiat.

