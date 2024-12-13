HeyGen fournit des contrôles de marque essentiels pour maintenir une esthétique cohérente, cruciale pour que les artistes des ongles et les manucuristes se démarquent en ligne. Avec des fonctionnalités comme les aperçus animés et les options de téléchargement et de partage faciles, HeyGen vous aide à produire des vidéos d'art des ongles de haute qualité, prêtes pour les réseaux sociaux, qui attirent l'attention et augmentent l'engagement.