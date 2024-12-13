Créez une vidéo musicale animée captivante de 45 secondes destinée aux musiciens indépendants et aux artistes émergents, mettant en avant leur dernier single. Le style visuel doit être dynamique avec des couleurs vives et des coupes rapides synchronisées avec une musique de fond énergique, suscitant l'excitation pour la sortie. Utilisez les 'Templates & scenes' de HeyGen pour générer rapidement des visuels accrocheurs qui résonnent avec l'esthétique du 'créateur de vidéos musicales', aidant les artistes à créer facilement du contenu de 'vidéo musicale animée' engageant.

Générer une Vidéo