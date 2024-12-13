Créez un aftermovie dynamique de 45 secondes qui capture l'exaltation de la foule et les moments épiques de la scène principale, ciblant les récents participants aux festivals et les amateurs de musique. Le style visuel doit être rapide avec une colorimétrie vibrante et des coupes énergiques, complétées par de la musique électronique populaire et des sons authentiques de la foule. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer de manière transparente les séquences soumises par les utilisateurs avec des plans B-roll professionnels, créant ainsi un récapitulatif véritablement immersif.

