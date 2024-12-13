Créez un teaser captivant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçu pour attirer l'attention des jeunes adultes, annonçant une prochaine exposition de musée avec une touche futuriste. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des graphismes de pointe et une bande sonore électronique entraînante, enrichie par un avatar AI narrateur des points clés. Cette vidéo courte et percutante, utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, introduira le thème et encouragera un engagement en ligne immédiat.

