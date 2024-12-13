Créateur de Vidéos de Musée : Récits AI pour Expositions

Créez des expositions virtuelles engageantes et des vidéos historiques avec un son cristallin, en utilisant notre génération avancée de voix off pour une narration authentique.

Créez un teaser captivant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçu pour attirer l'attention des jeunes adultes, annonçant une prochaine exposition de musée avec une touche futuriste. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des graphismes de pointe et une bande sonore électronique entraînante, enrichie par un avatar AI narrateur des points clés. Cette vidéo courte et percutante, utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, introduira le thème et encouragera un engagement en ligne immédiat.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative informative de 45 secondes destinée aux élèves de la maternelle à la terminale, donnant vie à un artefact historique significatif grâce à la narration numérique. Le style visuel doit être clair et engageant, ressemblant à un mini-documentaire avec des graphismes animés et un ton curieux et éducatif. En utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et en enrichissant le récit avec des visuels divers de la bibliothèque de médias/soutien de stock, cette vidéo rendra l'apprentissage de l'histoire à la fois accessible et passionnant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes présentant une nouvelle exposition virtuelle, ciblant les amateurs d'art et les visiteurs potentiels en ligne. Le style visuel et audio doit être immersif et sophistiqué, avec des transitions fluides entre des œuvres d'art en haute résolution accompagnées d'une partition de musique classique. Créez cette expérience cinématographique en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen et assurez-vous qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez un aperçu engageant de 60 secondes des coulisses du processus complexe de préparation d'une exposition de musée, destiné aux curieux visiteurs du musée et aux membres de la communauté. La vidéo doit avoir un style visuel candide et personnel, avec une voix off chaleureuse et amicale guidant les spectateurs à travers les détails. Ce court documentaire, rendu accessible mondialement grâce à la génération de voix off et aux sous-titres/captions de HeyGen, favorisera une connexion et une appréciation plus profondes pour l'éducation muséale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Musée

Transformez les récits historiques en histoires numériques engageantes et expositions virtuelles avec la création vidéo alimentée par l'AI, rendant l'éducation muséale accessible et captivante pour tous.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre récit de musée captivant ou votre histoire historique. Utilisez notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir d'un script pour convertir instantanément votre texte en contenu vidéo dynamique, formant la base de votre chef-d'œuvre visuel.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Narration AI
Améliorez votre histoire en important des images, vidéos et artefacts pertinents de votre collection ou de notre bibliothèque de médias. Intégrez des voix off professionnelles en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off naturelle, donnant vie à vos vidéos historiques avec un son engageant.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding & Modèles
Adaptez votre vidéo à l'identité de votre institution en appliquant des couleurs, logos et polices personnalisés grâce à nos contrôles de branding. Sélectionnez parmi divers modèles de vidéos pour concevoir des expositions virtuelles uniques et des vidéos éducatives qui reflètent l'esthétique de votre musée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez votre histoire numérique captivante et préparez-la pour un public plus large. Utilisez nos options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour optimiser votre vidéo de musée pour diverses plateformes, la rendant prête pour les réseaux sociaux, les sites web ou les affichages internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les Expositions sur les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant de nouvelles expositions, événements et collections, suscitant l'intérêt et les visites.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de musée captivantes et d'expériences de narration numérique ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos de musée avancé, permettant aux institutions culturelles de produire des vidéos historiques captivantes et des expositions virtuelles. Utilisez des modèles de vidéos intuitifs et des capacités de texte-à-vidéo pour créer des récits cinématographiques avec facilité.

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans l'amélioration des expositions virtuelles et du contenu éducatif ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen peuvent servir de guides virtuels engageants pour les affichages numériques de votre musée ou les vidéos éducatives. Ces présentateurs alimentés par l'AI donnent vie aux récits historiques, enrichissant l'éducation muséale avec une narration visuelle dynamique.

Puis-je transformer rapidement des scripts en vidéos AI professionnelles avec HeyGen ?

Oui, la fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement des scripts écrits en vidéos AI soignées. Avec la génération de voix off intégrée et un éditeur vidéo convivial, vous pouvez créer du contenu de haute qualité efficacement.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo pour diverses plateformes et besoins de marque ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les éléments vidéo avec votre logo et vos couleurs pour un look cohérent. Exportez facilement le contenu vidéo dans plusieurs rapports d'aspect, parfait pour partager vos vidéos éducatives sur les réseaux sociaux ou pour des expositions virtuelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo