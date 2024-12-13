Créateur de Vidéos d'Exploration de Musée : Créez des Visites Immersives

Créez facilement des expositions virtuelles et des récits historiques captivants avec des avatars AI.

514/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une bande-annonce dynamique de 30 secondes pour l'exploration d'un musée sur les réseaux sociaux, ciblant les jeunes adultes et les visiteurs potentiels, pour capter rapidement leur attention. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un voyage visuel rapide à travers différentes sections du musée, avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides. L'esthétique doit être moderne et énergique, conçue pour inspirer un intérêt immédiat et encourager les visites physiques ou un engagement en ligne plus profond.
Exemple de Prompt 2
Produisez une expérience numérique immersive de 60 secondes où un avatar AI agit en tant que conservateur avisé, expliquant les subtilités d'une œuvre d'art ou d'une découverte scientifique importante, destinée aux étudiants en art et aux apprenants curieux. La présentation visuelle doit être sophistiquée et détaillée, avec l'avatar AI gesticulant gracieusement tout en délivrant des insights. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie à cet expert virtuel, en veillant à ce que l'audio soit articulé et captivant, renforçant l'aspect narratif de la pièce.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative concise de 30 secondes pour les éducateurs et le grand public, révélant un fait fascinant 'coulisses' sur la conservation des musées ou un artefact inhabituel, agissant comme un explicateur rapide de générateur vidéo AI. Le style visuel doit être intrigant et épuré, se concentrant sur des images captivantes et des superpositions de texte minimales. Assurez-vous que tous les points clés sont renforcés avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant le contenu accessible et facile à comprendre, même sans son. L'audio doit être léger et informatif, conçu pour susciter la curiosité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Exploration de Musée

Transformez facilement les récits historiques et les concepts d'expositions virtuelles en vidéos engageantes, créant des expériences numériques immersives avec une technologie AI de pointe.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez votre vidéo d'exploration de musée en collant votre récit historique détaillé dans l'éditeur HeyGen, en utilisant notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour le convertir instantanément en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Agent AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour agir en tant que guide virtuel, donnant vie à l'histoire et aux expositions de votre musée avec des expressions et des mouvements réalistes, incarnant le concept d'"agent vidéo AI".
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Enrichissez votre storytelling historique en ajoutant des images, vidéos et musiques captivantes de la vaste "bibliothèque multimédia" de HeyGen, complétant votre exposition virtuelle avec un riche multimédia.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre expérience numérique immersive en appliquant un "modèle vidéo" approprié pour un flux optimal et une finition professionnelle, puis exportez votre vidéo d'exploration de musée, prête pour le partage en ligne et la sensibilisation éducative.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Engagement des Musées sur les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les expositions virtuelles et les expériences uniques des musées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les expositions virtuelles et les vidéos d'exploration de musée ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des expositions virtuelles captivantes et des expériences numériques immersives. Les utilisateurs peuvent exploiter notre générateur vidéo AI avec des avatars AI réalistes et la génération de voix off pour donner vie aux récits historiques et à l'exploration de musée, engageant les audiences avec un storytelling captivant.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos AI engageantes ?

HeyGen offre un générateur vidéo AI complet qui transforme le texte en vidéo sans effort. Notre plateforme inclut divers modèles vidéo, une riche bibliothèque multimédia et des avatars AI personnalisables, rendant simple pour quiconque de créer des vidéos de qualité professionnelle pour les réseaux sociaux et au-delà.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour un storytelling fluide dans le contenu éducatif ?

Absolument. HeyGen est un générateur vidéo AI idéal pour les éducateurs et les créateurs de contenu cherchant à délivrer un storytelling puissant. Les capacités de transformation de texte en vidéo et de génération de voix off de notre plateforme, combinées à des modèles vidéo faciles à utiliser, permettent la création de vidéos éducatives percutantes sans production complexe.

Les utilisateurs de HeyGen peuvent-ils personnaliser les vidéos avec un branding spécifique ?

Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent avec votre identité. Les créateurs de contenu peuvent facilement incorporer des logos et des couleurs personnalisées, maintenant une présence de marque cohérente à travers tout le contenu vidéo généré par AI.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo