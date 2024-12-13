Générateur de Vidéos d'Exposition de Musée : Créez des Expériences Immersives

Créez des visites virtuelles captivantes et des présentations engageantes avec des avatars AI pour captiver instantanément votre public.

Créez une vidéo d'exposition virtuelle dynamique de 45 secondes destinée aux amateurs d'art et au grand public, présentant une nouvelle collection d'art numérique. Le style visuel doit être moderne et élégant, utilisant des graphiques animés et des transitions fluides, complété par une musique électronique entraînante en fond sonore et une voix off professionnelle et engageante générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une expérience véritablement immersive.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les établissements éducatifs et les étudiants, détaillant l'importance historique d'un artefact rare de musée. Ce générateur de vidéo d'exposition de musée nécessite des graphiques informatifs et des images d'archives authentiques, livrés avec un récit clair et concis construit à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, favorisant une narration dynamique autour du parcours de l'objet.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle excitante de 30 secondes destinée aux visiteurs potentiels du musée et aux membres de la communauté locale, annonçant une exposition spéciale à venir. Utilisez des coupes rapides, des couleurs vives et une musique orchestrale cinématographique, avec un présentateur captivant en avatar AI créé avec les avatars AI de HeyGen, pour mettre en avant les principales attractions et susciter l'engouement pour l'événement, mettant en valeur le meilleur d'un générateur de vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo intime de 50 secondes pour les membres du musée et les groupes d'intérêt spécialisés, offrant un aperçu des coulisses de la restauration d'une sculpture ancienne délicate. Le style visuel doit être de type documentaire avec des plans rapprochés et un éclairage chaleureux, accompagné d'une musique de fond douce et ambiante et de sous-titres clairs et bien synchronisés, ajoutés sans effort grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, améliorant l'engagement du public avec le travail méticuleux d'un créateur de vidéos de musée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Exposition de Musée

Transformez sans effort votre contenu de musée en expériences vidéo captivantes, rendant vos expositions accessibles et engageantes pour un public mondial.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par choisir parmi une sélection de "modèles et scènes" adaptés ou démarrez de zéro en important votre script. Sélectionnez votre mise en page préférée pour raconter l'histoire de votre exposition.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs
Améliorez le récit de votre exposition en intégrant des "avatars AI" réalistes pour guider les spectateurs à travers votre expérience virtuelle avec des présentations dynamiques.
3
Step 3
Appliquez la Marque & les Détails
Personnalisez votre vidéo avec les "contrôles de marque" uniques de votre musée, en incorporant logos et couleurs pour assurer une identité visuelle cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Finalisez votre vidéo d'exposition convaincante en utilisant les options de "redimensionnement des ratios d'aspect & d'exportation". Générez du contenu de haute qualité pour des expositions virtuelles ou à des fins promotionnelles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Promotionnelles Performantes

.

Développez des publicités vidéo convaincantes pour de nouvelles expositions et visites virtuelles, augmentant le trafic des visiteurs et l'intérêt en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos expositions virtuelles ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI, vous permet de créer des expériences engageantes et immersives pour vos visiteurs d'expositions virtuelles. Vous pouvez utiliser la narration dynamique et les avatars AI pour transformer des scripts en récits visuels captivants avec facilité.

HeyGen offre-t-il des contrôles de marque robustes pour les projets vidéo de musée ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort le logo de votre musée et des palettes de couleurs spécifiques dans tout votre contenu vidéo. Cela garantit une cohérence de marque à travers les vidéos promotionnelles et améliore l'engagement du public.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'exposition de musée efficace ?

HeyGen est conçu comme une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, simplifiant la création de vidéos d'exposition de musée. Son interface glisser-déposer, associée à divers modèles de vidéos et un éditeur vidéo en ligne, rationalise le processus de production de la conception à la réalisation.

HeyGen peut-il créer du contenu diversifié, comme des vidéos avec narration en voix off et des ratios d'aspect variés ?

Absolument. HeyGen prend en charge divers besoins de gestion de contenu numérique en offrant des capacités avancées de narration en voix off et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Cette polyvalence en fait un générateur de vidéos AI idéal pour adapter le contenu à différentes plateformes et exigences de narration dynamique.

