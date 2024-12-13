Générateur de Vidéos de Service Municipal : Créez des Annonces de Service Public Engagantes Rapidement

Améliorez la communication gouvernementale avec des avatars IA engageants et simplifiez les annonces de service public pour une portée plus large et plus accessible.

Générez une vidéo explicative concise d'une minute à destination des citoyens locaux, présentant une nouvelle initiative municipale de recyclage. Le style visuel doit être moderne et convivial, avec des avatars IA accessibles expliquant le processus étape par étape. L'audio doit être une voix off claire et engageante. Utilisez les avatars IA de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement cette communication essentielle aux citoyens.

Exemple de Prompt 1
Créez une annonce de service public convaincante de 45 secondes visant à informer les diverses communautés locales des changements à venir dans les lois de zonage de la ville. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais empathique, en utilisant des graphiques clairs et un texte facile à comprendre, tout en respectant les caractéristiques de conformité. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une génération de voix off calme et autoritaire pour délivrer le message efficacement, incarnant une communication gouvernementale forte.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes pour le nouveau personnel municipal, décrivant les procédures opérationnelles standard pour les demandes de documents publics. Cette vidéo nécessite un style visuel propre et corporatif, intégrant des enregistrements d'écran et des superpositions textuelles, accompagnée d'un récit professionnel. Utilisez les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour un développement rapide et intégrez des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock, démontrant comment une plateforme vidéo IA peut rationaliser la formation interne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de campagne sur les réseaux sociaux vibrante de 30 secondes encourageant la participation communautaire à l'événement annuel de nettoyage de la ville. Le style visuel et audio doit être dynamique et énergique, avec des transitions dynamiques et une musique de fond inspirante. Ce générateur de vidéos de service municipal doit utiliser efficacement le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser les différentes plateformes sociales et inclure une génération de voix off motivante pour stimuler l'engagement et la communication citoyenne.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Service Municipal

Créez facilement des annonces de service public percutantes et des vidéos de communication citoyenne avec notre plateforme vidéo IA, conçue pour la communication gouvernementale.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque de modèles prêts à l'emploi spécifiquement conçus pour la communication gouvernementale et les annonces de service public.
2
Step 2
Créez Votre Script et Voix Off
Collez votre script vidéo et utilisez nos capacités avancées de texte-à-vidéo pour générer des voix off naturelles pour votre vidéo promotionnelle de services municipaux.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Maintenez l'identité visuelle de votre agence en appliquant vos contrôles de branding personnalisés, y compris les logos, couleurs et polices, à votre vidéo de service municipal.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative en ajoutant des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, puis exportez-la pour divers canaux de communication citoyenne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation et l'Éducation Publique

Améliorez l'efficacité des campagnes d'éducation publique et de formation interne avec du contenu vidéo dynamique généré par IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de service municipal ?

HeyGen est une plateforme vidéo IA avancée qui simplifie tout le processus de génération de vidéos de service municipal. En utilisant les capacités de texte-à-vidéo, vous pouvez transformer de simples scripts textuels en contenu engageant avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off naturelle pour une communication citoyenne efficace.

Quelles fonctionnalités d'accessibilité sont intégrées dans HeyGen pour les annonces de service public ?

HeyGen privilégie une communication gouvernementale inclusive en offrant des fonctionnalités robustes de sous-titres et de captions. Ces capacités techniques garantissent que toutes les annonces de service public et vidéos explicatives créées sont accessibles et conformes, atteignant efficacement un public plus large.

Les organisations municipales peuvent-elles maintenir leur image de marque en utilisant HeyGen pour la production vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux organisations municipales de personnaliser entièrement leurs vidéos. Vous pouvez facilement intégrer vos logos officiels, couleurs de marque spécifiques et autres éléments visuels, en utilisant des modèles prêts à l'emploi pour assurer la cohérence sur tous vos contenus de réseaux sociaux et campagnes publiques.

HeyGen est-il un générateur de vidéos IA évolutif adapté aux divers besoins de communication gouvernementale ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA hautement efficace et évolutif, parfaitement adapté aux exigences diverses et souvent volumineuses de la communication gouvernementale. Sa suite puissante alimentée par l'IA permet une production rapide de divers actifs marketing, des vidéos promotionnelles de services municipaux aux informations publiques urgentes, optimisant les flux de travail pour les équipes du secteur public.

