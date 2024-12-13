Générateur de Vidéos d'Information Municipale : Engagez les Citoyens Instantanément
Transformez rapidement des informations municipales complexes en vidéos d'information publique engageantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour tous les citoyens, démontrant comment s'inscrire aux alertes de la ville et payer les factures via le nouveau portail municipal en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape avec des enregistrements d'écran clairs, tandis que l'audio reste calme et instructif, enrichi de sous-titres automatiques pour l'accessibilité, facilement créés grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour garantir des instructions précises tout au long du processus.
Produisez une annonce de service public de 60 secondes destinée à tous les membres de la communauté, détaillant les étapes essentielles pour se préparer aux intempéries sévères. La présentation visuelle doit être urgente mais rassurante, utilisant des graphiques clairs pour transmettre des conseils de sécurité, soutenue par un ton audio autoritaire mais empathique, rapidement élaborée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen et enrichie de médias pertinents de la bibliothèque de médias/soutien aux stocks pour illustrer efficacement les messages clés pour la communication gouvernementale locale.
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes spécifiquement pour les réseaux sociaux, invitant les familles et les membres de la communauté à la foire annuelle de la ville. Le style visuel doit être dynamique, engageant et vibrant, mettant en avant des images centrées sur la communauté, accompagnées d'une musique enthousiaste et invitante et d'un appel à l'action clair. Cette vidéo engageante, idéale pour la communication citoyenne, peut être rapidement adaptée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de formats d'image de HeyGen, potentiellement avec un avatar AI pour inviter personnellement les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos d'Information Publique Engagantes.
Créez rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux et des annonces de service public pour informer et engager les citoyens.
Améliorez la Formation et l'Intégration Municipales.
Diffusez des vidéos de formation percutantes pour le personnel et les initiatives de sécurité publique, améliorant la rétention et la compréhension grâce à un contenu alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour la communication municipale ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux gouvernements locaux de produire des vidéos d'information publique de haute qualité et d'améliorer la communication avec les citoyens. Il simplifie la création de contenu engageant à partir de scripts, agissant comme un créateur efficace de vidéos de services municipaux.
HeyGen peut-il soutenir le branding pour les annonces de service public ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre municipalité dans toutes vos annonces de service public, assurant une identité visuelle cohérente et un rendu professionnel.
Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo avec voix off ?
La fonctionnalité puissante de texte en vidéo de HeyGen vous permet de générer instantanément des vidéos à partir de scripts écrits. Elle inclut la génération de voix off intégrée et ajoute automatiquement des sous-titres, assurant un audio clair et professionnel et une accessibilité pour tous vos besoins de communication.
Quel type d'avatars AI est disponible pour créer des vidéos d'information publique ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent transmettre votre message de manière professionnelle et engageante. Ces avatars AI améliorent vos vidéos d'information publique, rendant votre communication gouvernementale locale plus dynamique et accessible aux citoyens.