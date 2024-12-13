Créateur de Vidéos Multilingues Créez des Vidéos AI Globales Instantanément
Étendez votre portée mondiale instantanément. Transformez vos scripts en vidéos captivantes pour n'importe quelle langue grâce à notre conversion de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les éducateurs et créateurs de contenu, démontrant la facilité de générer du contenu éducatif en plusieurs langues. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec un avatar AI engageant délivrant le message de manière claire et articulée, illustrant le pouvoir des avatars AI pour atteindre une base d'étudiants mondiale.
Concevez une publicité élégante et rapide de 30 secondes pour les équipes marketing, axée sur le lancement de nouveaux produits à l'échelle mondiale avec une localisation rapide. La vidéo doit utiliser des coupes rapides et des graphismes riches et attrayants, accompagnés d'une génération de voix off professionnelle dans diverses langues pour communiquer efficacement à travers différentes cultures.
Développez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes pour les équipes internes nécessitant des mises à jour globales cohérentes. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant une mise en page préconçue à partir de modèles et de scènes adaptés à plusieurs langues, garantissant que le message est concis et engageant avec un renforcement du texte à l'écran pour une main-d'œuvre internationale diversifiée.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Apprentissage et Développement Mondiaux.
Étendez votre portée éducative à l'échelle mondiale en créant des cours dans plus de 140 langues.
Engagement Localisé sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos localisées pour les réseaux sociaux afin d'engager des audiences internationales diversifiées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la création de vidéos AI en transformant des scripts textuels en vidéos engageantes. Il fonctionne comme un assistant de création vidéo AI, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace.
HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI expressifs qui peuvent donner vie à vos messages. Vous pouvez également enrichir votre narration visuelle avec une bibliothèque riche en graphismes et ressources vidéo disponibles sur la plateforme.
Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu multilingue ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos multilingues supportant plus de 140 langues, permettant une localisation fluide pour des audiences mondiales. Vous pouvez générer des voix off authentiques pour garantir que votre message résonne à travers divers paysages linguistiques.
HeyGen fournit-il des outils pour une génération de vidéos efficace ?
Absolument, HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, offrant plus de 1000 modèles de vidéos personnalisés pour démarrer vos projets. Cela facilite la production rapide de contenu et permet une édition et une personnalisation faciles du texte pour répondre à vos besoins spécifiques.