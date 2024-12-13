Créateur de Vidéos Multilingues Créez des Vidéos AI Globales Instantanément

Étendez votre portée mondiale instantanément. Transformez vos scripts en vidéos captivantes pour n'importe quelle langue grâce à notre conversion de texte en vidéo.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à étendre leur portée à l'international. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, mettant en avant des marchés mondiaux diversifiés avec une musique de fond énergique, soulignant comment ils peuvent utiliser la conversion de texte en vidéo pour localiser instantanément leurs messages.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les éducateurs et créateurs de contenu, démontrant la facilité de générer du contenu éducatif en plusieurs langues. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec un avatar AI engageant délivrant le message de manière claire et articulée, illustrant le pouvoir des avatars AI pour atteindre une base d'étudiants mondiale.
Exemple de Prompt 2
Concevez une publicité élégante et rapide de 30 secondes pour les équipes marketing, axée sur le lancement de nouveaux produits à l'échelle mondiale avec une localisation rapide. La vidéo doit utiliser des coupes rapides et des graphismes riches et attrayants, accompagnés d'une génération de voix off professionnelle dans diverses langues pour communiquer efficacement à travers différentes cultures.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication d'entreprise de 90 secondes pour les équipes internes nécessitant des mises à jour globales cohérentes. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant une mise en page préconçue à partir de modèles et de scènes adaptés à plusieurs langues, garantissant que le message est concis et engageant avec un renforcement du texte à l'écran pour une main-d'œuvre internationale diversifiée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Multilingues

Transformez facilement votre contenu en un message global. Créez, localisez et diffusez des vidéos captivantes dans plus de 140 langues avec notre plateforme vidéo AI avancée.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Base
Commencez par générer votre vidéo en utilisant nos outils de création vidéo AI. Entrez simplement votre script, et laissez notre AI le transformer en une vidéo dynamique avec vos avatars AI et scènes choisis.
2
Step 2
Sélectionnez les Langues Cibles
Utilisez le support multilingue de HeyGen pour choisir parmi plus de 140 langues. Notre plateforme traduit automatiquement votre script et génère des voix off, rendant votre contenu accessible dans le monde entier.
3
Step 3
Personnalisez la Localisation
Affinez votre contenu multilingue avec notre fonctionnalité de localisation. Ajustez facilement les traductions, les styles de voix, et ajoutez des sous-titres ou légendes pour garantir une précision culturelle et un engagement parfait du public.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos Globales
Une fois votre vidéo multilingue perfectionnée, exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez votre message au-delà des frontières avec un contenu vidéo localisé de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation Globale Améliorée

.

Améliorez la formation des employés à l'échelle mondiale en diffusant des vidéos AI engageantes localisées pour diverses langues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la création de vidéos AI en transformant des scripts textuels en vidéos engageantes. Il fonctionne comme un assistant de création vidéo AI, rendant la production vidéo professionnelle accessible et efficace.

HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI expressifs qui peuvent donner vie à vos messages. Vous pouvez également enrichir votre narration visuelle avec une bibliothèque riche en graphismes et ressources vidéo disponibles sur la plateforme.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu multilingue ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos multilingues supportant plus de 140 langues, permettant une localisation fluide pour des audiences mondiales. Vous pouvez générer des voix off authentiques pour garantir que votre message résonne à travers divers paysages linguistiques.

HeyGen fournit-il des outils pour une génération de vidéos efficace ?

Absolument, HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, offrant plus de 1000 modèles de vidéos personnalisés pour démarrer vos projets. Cela facilite la production rapide de contenu et permet une édition et une personnalisation faciles du texte pour répondre à vos besoins spécifiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo