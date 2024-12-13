Imaginez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises désireux d'élargir leur portée sur le marché mondial. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, mettant en scène des individus divers interagissant harmonieusement. Cette vidéo utiliserait les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" de HeyGen pour transformer sans effort des scripts en anglais en plusieurs langues, démontrant la puissance d'un "générateur de vidéos multilingues" pour une "localisation" rapide dans plus de 175 langues.

