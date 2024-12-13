Modèles de Vidéos Tutoriels Multilingues pour une Portée Mondiale

Transformez vos scripts en vidéos tutoriels engageantes et localisées pour des audiences mondiales grâce à notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique détaillée de 1,5 minute à destination des développeurs de logiciels et des formateurs en informatique, expliquant un nouveau concept de codage. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort la documentation écrite en un guide visuel, garantissant une précision technique. Améliorez la compréhension avec des sous-titres générés automatiquement, offrant clarté et accessibilité à tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Concevez un module de formation d'entreprise engageant de 2 minutes pour les équipes de marketing internationales, présentant les meilleures pratiques d'une nouvelle campagne mondiale, en utilisant des modèles de vidéos tutoriels multilingues. Utilisez la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour établir une apparence de marque cohérente, et tirez parti des avatars AI avec une génération de voix off avancée pour délivrer des messages localisés de manière fluide, créant des vidéos multilingues percutantes qui résonnent avec des cultures diverses.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative concise de 0,75 minute pour les communicateurs d'entreprise introduisant une nouvelle politique interne, optimisée pour diverses plateformes. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit visuel sans avoir besoin de ressources externes. Assurez une visualisation optimale sur tous les appareils en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, garantissant un rendu poli et professionnel pour vos vidéos de marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Tutoriels Multilingues

Créez sans effort des vidéos tutoriels engageantes et localisées pour un public mondial avec notre créateur de vidéos AI et nos modèles de vidéos multilingues prêts à l'emploi.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos conçus pour les tutoriels. Ces modèles fournissent une base professionnelle pour votre contenu, simplifiant le processus créatif.
2
Step 2
Collez Votre Script
Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Collez simplement votre script de tutoriel, et notre AI convertira votre texte en scènes vidéo dynamiques, complètes avec des visuels et des voix off.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off Multilingues
Élargissez votre portée en générant des voix off multilingues pour votre vidéo. Notre traducteur vidéo AI garantit que votre message résonne avec des audiences mondiales grâce à un audio précis et au son naturel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo AI
Finalisez votre projet avec notre créateur de vidéos AI. Une fois satisfait, exportez votre vidéo tutorielle localisée et soignée, prête à éduquer et engager des spectateurs dans le monde entier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes pour l'Éducation

.

Transformez des sujets complexes en vidéos tutoriels multilingues faciles à comprendre, rendant l'éducation accessible et percutante pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI à partir d'un script ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer un texte en vidéo à partir d'un script sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre plateforme génère une vidéo professionnelle avec des avatars AI et une génération de voix off synchronisée. Cela simplifie le processus de génération de vidéos de bout en bout.

HeyGen peut-il créer des vidéos multilingues pour des audiences mondiales ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos multilingues avec facilité. En utilisant notre traducteur vidéo AI et la traduction en un clic, vous pouvez générer des voix off multilingues et des sous-titres, garantissant que votre contenu résonne avec des audiences mondiales dans diverses langues.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI robustes pour la personnalisation, y compris une gamme diversifiée d'avatars AI. Vous pouvez également tirer parti de la génération de voix off avancée pour créer une narration au son naturel, améliorant l'engagement et la qualité professionnelle de vos vidéos sans compétences d'édition complexes.

Comment puis-je personnaliser et exporter des vidéos avec HeyGen ?

L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen permet une personnalisation étendue, de l'incorporation de graphiques riches au redimensionnement du rapport d'aspect. Une fois votre vidéo perfectionnée, vous pouvez facilement l'exporter dans divers formats, avec transcription et sous-titres automatiques, prête pour la distribution.

