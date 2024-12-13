Générateur de Vidéos de Formation Multilingues : Créez du Contenu Global Rapidement

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés à destination d'un public mondial avec des avatars IA puissants, simplifiant votre flux de travail et augmentant les économies de coûts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 60 secondes ciblant les grandes entreprises mondiales et les départements de formation et développement, montrant la génération fluide de vidéos de formation multilingues pour leur personnel diversifié. Visuellement, présentez différents présentateurs virtuels parlant couramment diverses langues, tout en maintenant un ton audio informatif et accueillant. Cette démonstration doit mettre en avant la capacité robuste de génération de voix off de HeyGen, prouvant la facilité de communication dans plus de 280 langues.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux petites entreprises et aux créateurs de contenu, illustrant la rapidité et la simplicité de transformer un script en une vidéo de formation professionnelle. Le style visuel et audio doit être rapide, direct et très efficace, soulignant une configuration rapide et des résultats immédiats. La vidéo doit souligner la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, permettant des mises à jour rapides de contenu et des guides pratiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation engageante de 50 secondes pour les équipes marketing et les communications internes, mettant en avant comment la plateforme vidéo IA de HeyGen facilite la création de vidéos de formation pour les employés, visuellement attrayantes et accessibles. Utilisez une esthétique visuelle élégante et moderne avec des modèles personnalisables et un audio net et clair, garantissant l'accessibilité grâce à des sous-titres intégrés. Cette pièce doit souligner l'utilité des Modèles & scènes de HeyGen ainsi que sa fonctionnalité de Sous-titres pour un contenu soigné et inclusif.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Multilingues

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles, alimentées par l'IA, dans plusieurs langues, rendant votre contenu accessible et engageant pour une main-d'œuvre mondiale.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation. Notre plateforme utilise votre texte pour générer des scènes vidéo initiales, exploitant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour donner vie à votre message.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur style pour correspondre au ton de votre vidéo de formation, assurant un présentateur virtuel cohérent.
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres Multilingues
Élargissez votre portée en générant automatiquement des voix IA et des sous-titres dans plus de 280 langues. Sélectionnez simplement vos langues souhaitées pour créer un contenu de formation véritablement mondial avec le doublage IA.
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de formation multilingue terminée, utilisez notre redimensionnement et exportation de rapport d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Intégrez ou partagez directement avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Éducatif Spécialisé

Produisez facilement des vidéos de formation claires et engageantes pour des sujets complexes comme les sujets médicaux, améliorant la compréhension et les résultats d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les employés sans compétences préalables en montage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de formation pour les employés de haute qualité et dynamiques. Avec des outils intuitifs, vous pouvez exploiter les avatars IA et convertir du texte en vidéo, éliminant le besoin d'une expertise complexe en montage pour créer du contenu professionnel.

Quel type d'avatars IA et de présentateurs virtuels HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars IA et de présentateurs virtuels qui donnent vie à vos scripts. Ces présentateurs alimentés par l'IA peuvent être intégrés de manière transparente dans vos vidéos, offrant une présence professionnelle et cohérente à l'écran.

HeyGen peut-il générer des vidéos de formation multilingues pour une main-d'œuvre mondiale ?

Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo IA robuste conçue pour générer facilement des vidéos de formation multilingues. Notre technologie prend en charge diverses langues, garantissant que votre message atteint efficacement un public mondial diversifié grâce à des voix IA professionnelles et des capacités de traduction.

Est-il possible de transformer des scripts textuels en vidéos IA complètes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui simplifie la transformation de scripts textuels en vidéos IA soignées. Il vous suffit d'entrer votre texte, et la plateforme de HeyGen créera une vidéo complète avec des avatars IA et des voix off synchronisées.

