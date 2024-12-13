Modèles de Vidéos de Formation Multilingues pour l'E-Learning Global

Localisez facilement vos vidéos d'e-learning avec des acteurs vocaux AI et une génération de voix off fluide, atteignant n'importe quel public mondial.

652/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle à une clientèle mondiale, avec des explications claires et concises. Le style visuel doit être élégant et axé sur le tutoriel, incorporant des enregistrements d'écran et des graphiques épurés, tandis que l'audio propose une narration nette et des sous-titres/captions optionnels dans diverses langues pour améliorer l'accessibilité. Cette vidéo met l'accent sur les fonctionnalités de localisation, garantissant que chaque utilisateur comprend la mise à jour, créée efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo et de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant '5 Conseils Rapides pour la Productivité à Distance' pour les équipes distribuées. Le style visuel doit être rapide, visuellement stimulant avec des superpositions de texte animées et des séquences vidéo pertinentes issues d'une bibliothèque multimédia, complété par un acteur vocal AI amical et optimiste. Ce contenu engageant est conçu pour fournir des conseils rapides et pratiques, en utilisant pleinement la génération de voix off de HeyGen et le support de bibliothèque multimédia/stock pour garder les équipes mondiales motivées et connectées.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne complète de 90 secondes annonçant des changements de politique significatifs à l'échelle de l'entreprise pour les employés des bureaux internationaux. Le ton doit être autoritaire mais rassurant, avec un avatar AI professionnel délivrant le message sur un fond de marque, avec une traduction synchronisée du script et des voix off pour différentes régions. Cette vidéo cruciale, faisant partie de programmes de formation globaux plus larges, sera développée en utilisant les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant clarté et accessibilité large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos de Formation Multilingues

Créez facilement du contenu d'e-learning localisé et percutant avec des outils alimentés par l'AI, garantissant que votre public mondial reçoit une formation claire et engageante.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Formation
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos de formation multilingues préconçus. Ces modèles fournissent une structure de base pour votre contenu d'e-learning, vous faisant gagner du temps et des efforts en production.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez le modèle choisi en ajoutant un avatar AI pour présenter votre contenu. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars AI donneront vie à votre message avec une livraison expressive.
3
Step 3
Générez des Voix Off Multilingues
Utilisez des outils alimentés par l'AI pour traduire votre script et générer des voix off multilingues précises. Cela garantit que vos vidéos de formation sont facilement comprises par un public mondial, brisant efficacement les barrières linguistiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Globalement
Finalisez vos vidéos d'e-learning multilingues et exportez-les dans divers formats d'aspect et résolutions. Partagez votre contenu accessible sur différentes plateformes pour atteindre l'ensemble de votre public des programmes de formation globaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le Contenu de Formation Complexe

.

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation facilement digestibles et percutantes, garantissant une meilleure compréhension et des résultats d'apprentissage pour tous les publics.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen vous permet de créer du contenu engageant en utilisant des avatars AI et une gamme diversifiée de modèles de vidéos de formation multilingues. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des scènes uniques et des éléments visuels, augmentant considérablement l'attrait créatif de vos supports d'e-learning.

Quelles capacités multilingues HeyGen offre-t-il pour les programmes de formation globaux ?

HeyGen propose des fonctionnalités de localisation robustes, y compris la technologie d'acteur vocal AI pour la traduction de scripts et le sous-titrage et le doublage automatiques. Cela permet la création efficace de vidéos d'e-learning multilingues, garantissant que vos programmes de formation globaux sont accessibles et efficaces dans le monde entier.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'e-learning avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser les vidéos, garantissant que la production de vos vidéos d'e-learning s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez incorporer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser divers modèles et médias de notre bibliothèque pour créer du contenu engageant.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient-ils la production de vidéos d'e-learning ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient l'ensemble du processus de production de vidéos d'e-learning, du script à l'écran. Des fonctionnalités comme la génération de texte-à-vidéo et les avatars AI réduisent considérablement le temps de création, facilitant la production de vidéos de formation et de contenu d'intégration de haute qualité de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo