Modèles de Vidéos de Formation Multilingues pour l'E-Learning Global
Localisez facilement vos vidéos d'e-learning avec des acteurs vocaux AI et une génération de voix off fluide, atteignant n'importe quel public mondial.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité logicielle à une clientèle mondiale, avec des explications claires et concises. Le style visuel doit être élégant et axé sur le tutoriel, incorporant des enregistrements d'écran et des graphiques épurés, tandis que l'audio propose une narration nette et des sous-titres/captions optionnels dans diverses langues pour améliorer l'accessibilité. Cette vidéo met l'accent sur les fonctionnalités de localisation, garantissant que chaque utilisateur comprend la mise à jour, créée efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo et de sous-titres/captions de HeyGen.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes offrant '5 Conseils Rapides pour la Productivité à Distance' pour les équipes distribuées. Le style visuel doit être rapide, visuellement stimulant avec des superpositions de texte animées et des séquences vidéo pertinentes issues d'une bibliothèque multimédia, complété par un acteur vocal AI amical et optimiste. Ce contenu engageant est conçu pour fournir des conseils rapides et pratiques, en utilisant pleinement la génération de voix off de HeyGen et le support de bibliothèque multimédia/stock pour garder les équipes mondiales motivées et connectées.
Produisez une vidéo de communication interne complète de 90 secondes annonçant des changements de politique significatifs à l'échelle de l'entreprise pour les employés des bureaux internationaux. Le ton doit être autoritaire mais rassurant, avec un avatar AI professionnel délivrant le message sur un fond de marque, avec une traduction synchronisée du script et des voix off pour différentes régions. Cette vidéo cruciale, faisant partie de programmes de formation globaux plus larges, sera développée en utilisant les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant clarté et accessibilité large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de l'E-Learning Global.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours d'e-learning multilingues, atteignant des apprenants diversifiés à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Exploitez des outils alimentés par l'AI et du contenu engageant pour améliorer significativement l'engagement des stagiaires et la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de formation en utilisant l'AI ?
HeyGen vous permet de créer du contenu engageant en utilisant des avatars AI et une gamme diversifiée de modèles de vidéos de formation multilingues. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des scènes uniques et des éléments visuels, augmentant considérablement l'attrait créatif de vos supports d'e-learning.
Quelles capacités multilingues HeyGen offre-t-il pour les programmes de formation globaux ?
HeyGen propose des fonctionnalités de localisation robustes, y compris la technologie d'acteur vocal AI pour la traduction de scripts et le sous-titrage et le doublage automatiques. Cela permet la création efficace de vidéos d'e-learning multilingues, garantissant que vos programmes de formation globaux sont accessibles et efficaces dans le monde entier.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'e-learning avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser les vidéos, garantissant que la production de vos vidéos d'e-learning s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez incorporer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser divers modèles et médias de notre bibliothèque pour créer du contenu engageant.
Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient-ils la production de vidéos d'e-learning ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient l'ensemble du processus de production de vidéos d'e-learning, du script à l'écran. Des fonctionnalités comme la génération de texte-à-vidéo et les avatars AI réduisent considérablement le temps de création, facilitant la production de vidéos de formation et de contenu d'intégration de haute qualité de manière efficace.