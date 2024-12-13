Créateur de Vidéos de Formation Multilingues : Élargissez l'Apprentissage Global

Produisez sans effort des vidéos de formation engageantes pour les employés dans plus de 280 langues en utilisant des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo énergique et professionnelle de 45 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables RH, démontrant à quel point il est facile de transformer un texte simple en une vidéo de formation captivante. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des coupes rapides d'une interface intuitive, accompagnées d'une voix off enthousiaste. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à passer du 'Texte à la vidéo à partir d'un script', en faisant un véritable créateur de vidéos de formation multilingues, soulignant sa facilité d'utilisation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo engageante et instructive de 60 secondes destinée aux départements de formation en entreprise et aux spécialistes de la formation et du développement, axée sur la personnalisation des vidéos de formation des employés. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des avatars AI interagissant dans divers environnements d'entreprise, complétés par une voix off confiante et autoritaire. Cette pièce doit mettre en avant la capacité innovante des 'Avatars AI' de HeyGen, démontrant comment créer des modèles de vidéos personnalisés pour un apprentissage évolutif et percutant.
Développez une vidéo informative et concise de 30 secondes pour les entreprises mondiales et les éducateurs, mettant l'accent sur une communication fluide avec des publics divers. Le style visuel sera inspiré globalement avec du texte animé et des graphiques épurés, accompagné d'une voix off claire et neutre. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à ajouter des 'Sous-titres/légendes', illustrant comment tout créateur de vidéos de formation peut facilement s'assurer que son contenu est accessible dans plus de 280 langues.
Produisez une vidéo dynamique et innovante de 50 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, illustrant comment convertir rapidement du contenu écrit existant en vidéo engageante. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, incorporant des séquences d'archives et des ressources de la bibliothèque multimédia, accompagnées d'une bande sonore énergique et moderne. Cette vidéo soulignera la fonctionnalité de 'Génération de voix off' de HeyGen, démontrant sa puissance en tant que générateur de vidéos AI pour transformer instantanément des scripts en récits captivants.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Multilingues

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour votre équipe mondiale, en surmontant les barrières linguistiques grâce à une AI avancée.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Rédigez votre contenu ou transformez un texte existant en scènes engageantes, en exploitant la conversion de texte en vidéo. Cette étape initiale est essentielle pour construire votre projet.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message avec une touche humaine, renforçant l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez de l'Audio Multilingue
Générez sans effort un doublage AI de haute qualité dans plus de 280 langues à partir de votre script, garantissant que votre formation résonne à l'échelle mondiale.
4
Step 4
Exportez et Partagez à l'Échelle Mondiale
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/légendes pour l'accessibilité, puis exportez-la pour une intégration fluide avec votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez un Contenu Motivant et Impactant

.

Créez des vidéos de motivation inspirantes et stimulantes pour les employés, favorisant une culture de travail positive et engagée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?

Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen simplifie l'ensemble du processus en transformant le texte en contenu vidéo engageant. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et la génération de voix off pour produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité sans expertise approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il produire des vidéos de formation multilingues pour une main-d'œuvre mondiale ?

Absolument. HeyGen est un puissant créateur de vidéos de formation multilingues, offrant un doublage AI robuste et des sous-titres/légendes automatiques dans de nombreuses langues. Cette capacité garantit que votre contenu de formation est accessible et percutant pour des publics mondiaux diversifiés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos générées par HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos personnalisés, ajouter votre logo d'entreprise, intégrer des couleurs spécifiques de la marque et incorporer d'autres éléments de branding directement dans la sortie de votre générateur de vidéos AI.

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI pour la conversion de texte en vidéo ?

HeyGen exploite des avatars AI sophistiqués pour faciliter une conversion fluide de texte en vidéo à partir de vos scripts. Ces avatars AI sont accompagnés d'une génération de voix off réaliste, délivrant votre contenu de manière naturelle et engageante, en faisant un créateur de vidéos de formation efficace.

