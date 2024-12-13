Imaginez une vidéo énergique et professionnelle de 45 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables RH, démontrant à quel point il est facile de transformer un texte simple en une vidéo de formation captivante. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des coupes rapides d'une interface intuitive, accompagnées d'une voix off enthousiaste. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à passer du 'Texte à la vidéo à partir d'un script', en faisant un véritable créateur de vidéos de formation multilingues, soulignant sa facilité d'utilisation.

Générer une Vidéo