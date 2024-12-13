Générateur de Vidéos de Formation Multilingue pour Équipes Mondiales
Permettez aux équipes de L&D de créer des vidéos de formation engageantes et rentables pour les employés dans plus de 280 langues avec des avatars AI avancés.
Révolutionnez votre processus d'intégration des employés avec une vidéo d'instruction concise de 2 minutes conçue pour les départements RH et les équipes de support IT. Cette vidéo visuelle étape par étape, avec des éléments de partage d'écran et des infographies, peut être générée facilement à partir d'un simple script grâce aux capacités de texte-à-vidéo. La narration calme et informative assure que les nouvelles recrues saisissent rapidement les procédures techniques essentielles, rendant la formation efficace et évolutive.
Découvrez comment les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les responsables de formation peuvent créer rapidement des vidéos de formation à fort impact sans se ruiner dans un clip dynamique de 60 secondes. Cette vidéo rapide, mettant en avant des graphismes modernes et des étapes de création rapides, montre comment un générateur de vidéos AI peut produire du contenu engageant de manière rentable en utilisant des modèles et des scènes préconçus. Un style audio dynamique et enthousiaste transmettra la simplicité et la rapidité de la création vidéo pour diverses communications internes.
Permettez aux entreprises mondiales et aux gestionnaires de contenu de mettre à jour et de localiser facilement le contenu de formation avec une vidéo professionnelle de 45 secondes. Cette vidéo, caractérisée par des transitions fluides et des visuels accessibles à l'échelle mondiale, démontre comment la génération de voix off facilite le doublage AI, traduisant et adaptant les matériaux existants en plus de 280 langues. Une voix douce et professionnelle guidera les spectateurs à travers l'utilisation de la plateforme HeyGen pour améliorer leurs vidéos de formation multilingues, assurant une pertinence culturelle et une large portée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Expansion Mondiale de la Formation Multilingue.
Produisez efficacement une vaste bibliothèque de cours de formation, élargissant votre portée à un public diversifié et mondial dans plus de 280 langues.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des avatars AI et un contenu vidéo dynamique pour améliorer significativement la participation des apprenants, la compréhension et la rétention des connaissances dans toutes les formations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?
HeyGen permet une création de vidéos efficace en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo. Il offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec facilité.
HeyGen peut-il créer des vidéos de formation multilingues ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de formation multilingue, prenant en charge le doublage AI dans plus de 280 langues. Cela inclut la génération de sous-titres et de légendes précis, rendant la communication mondiale fluide.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes comme la conversion de script en vidéo sans faille, générant automatiquement des voix off et des sous-titres/légendes synchronisés. Notre assistant AI guide les utilisateurs tout au long du processus de création vidéo, simplifiant les tâches complexes.
HeyGen prend-il en charge des modèles de vidéos personnalisés pour le branding ?
Absolument, HeyGen fournit des modèles de vidéos personnalisés et des contrôles de branding robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleur. Cela garantit que toutes les vidéos de formation et d'intégration des employés s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.