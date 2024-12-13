Votre Générateur Ultime de Vidéos Promotionnelles Multilingues

Localisez facilement votre message en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour engager des marchés diversifiés.

587/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux petites entreprises qui ont besoin de générer des vidéos promotionnelles rapidement et efficacement. Cette vidéo doit utiliser un style visuel dynamique et engageant, associé à des voix off AI claires et naturelles, pour illustrer comment le générateur de vidéos AI transforme un script de base en une vidéo soignée. Mettez en avant la simplicité d'utilisation de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour réduire considérablement le temps de création.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel technique de 2 minutes pour les établissements éducatifs et les départements de formation en entreprise, en mettant l'accent sur la précision des sous-titres et légendes multilingues. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et clair, présentant des concepts complexes avec des graphiques faciles à comprendre, et une voix off générée par AI synchronisée. Illustrez la capacité de sous-titres/légendes de HeyGen en démontrant comment ajouter et personnaliser facilement des légendes dans différentes langues, rendant les supports de formation accessibles à l'échelle mondiale grâce au doublage AI efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes à destination des agences de marketing et des entreprises soucieuses de leur budget, démontrant comment réduire significativement les coûts de production. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle rapide et orientée solution, combinée à une voix off générée par AI directe et convaincante. Mettez en avant la capacité de Templates & scènes de HeyGen, illustrant comment créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle, minimisant à la fois le temps et les dépenses sans compromettre la qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles Multilingues

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes qui parlent à une audience mondiale, transformant votre message avec la puissance de l'AI et des outils de localisation professionnels.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script marketing dans l'éditeur. Cela convertit instantanément votre texte en une base vidéo, en exploitant notre capacité de texte-en-vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez parmi notre large gamme d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Vous pouvez personnaliser davantage votre vidéo en choisissant parmi nos templates préconçus.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres Multilingues
Générez des voix off professionnelles dans plusieurs langues en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off. Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres et légendes multilingues synchronisés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Promotionnelle
Finalisez et exportez votre vidéo promotionnelle. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant que votre contenu est optimisé pour une portée mondiale et des promotions sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Localisez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos puissantes et multilingues pour renforcer la confiance et étendre votre portée mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de localisation vidéo pour des audiences mondiales ?

HeyGen utilise des capacités avancées de Traduction Vidéo AI et de Doublage AI, permettant aux créateurs de localiser facilement leurs vidéos promotionnelles. Cette technologie assure une traduction et un synchronisme labial fluides, faisant résonner votre contenu auprès des audiences mondiales.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos AI à partir d'un script ?

HeyGen transforme votre script écrit en une vidéo AI de haute qualité en utilisant une technologie robuste de texte-en-vidéo. Ce processus inclut la génération d'avatars AI réalistes et de voix off AI synchronisées, simplifiant la production vidéo complexe.

HeyGen peut-il créer des vidéos de marque en utilisant des avatars AI personnalisés et des contrôles de marque spécifiques ?

Absolument. HeyGen soutient la création de Vidéos de Marque professionnelles en permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs éléments de marque spécifiques et des avatars AI personnalisés. Cela assure une cohérence visuelle et renforce l'identité de marque à travers tout votre contenu vidéo.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour développer des promotions multilingues sur les réseaux sociaux ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des promotions engageantes sur les réseaux sociaux, réduisant significativement les coûts et le temps de production. Il offre des fonctionnalités telles que des sous-titres et légendes multilingues et une variété de Templates préconçus, rendant vos campagnes plus efficaces à l'échelle mondiale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo