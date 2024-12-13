Votre Générateur Ultime de Vidéos Promotionnelles Multilingues
Localisez facilement votre message en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour engager des marchés diversifiés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux petites entreprises qui ont besoin de générer des vidéos promotionnelles rapidement et efficacement. Cette vidéo doit utiliser un style visuel dynamique et engageant, associé à des voix off AI claires et naturelles, pour illustrer comment le générateur de vidéos AI transforme un script de base en une vidéo soignée. Mettez en avant la simplicité d'utilisation de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour réduire considérablement le temps de création.
Produisez un tutoriel technique de 2 minutes pour les établissements éducatifs et les départements de formation en entreprise, en mettant l'accent sur la précision des sous-titres et légendes multilingues. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et clair, présentant des concepts complexes avec des graphiques faciles à comprendre, et une voix off générée par AI synchronisée. Illustrez la capacité de sous-titres/légendes de HeyGen en démontrant comment ajouter et personnaliser facilement des légendes dans différentes langues, rendant les supports de formation accessibles à l'échelle mondiale grâce au doublage AI efficace.
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes à destination des agences de marketing et des entreprises soucieuses de leur budget, démontrant comment réduire significativement les coûts de production. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle rapide et orientée solution, combinée à une voix off générée par AI directe et convaincante. Mettez en avant la capacité de Templates & scènes de HeyGen, illustrant comment créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle, minimisant à la fois le temps et les dépenses sans compromettre la qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Multilingues Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et localisées pour résonner avec des marchés mondiaux diversifiés et stimuler l'engagement.
Produisez des Promotions Globales Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Développez facilement du contenu promotionnel captivant pour les réseaux sociaux, adapté à diverses langues et plateformes internationales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de localisation vidéo pour des audiences mondiales ?
HeyGen utilise des capacités avancées de Traduction Vidéo AI et de Doublage AI, permettant aux créateurs de localiser facilement leurs vidéos promotionnelles. Cette technologie assure une traduction et un synchronisme labial fluides, faisant résonner votre contenu auprès des audiences mondiales.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos AI à partir d'un script ?
HeyGen transforme votre script écrit en une vidéo AI de haute qualité en utilisant une technologie robuste de texte-en-vidéo. Ce processus inclut la génération d'avatars AI réalistes et de voix off AI synchronisées, simplifiant la production vidéo complexe.
HeyGen peut-il créer des vidéos de marque en utilisant des avatars AI personnalisés et des contrôles de marque spécifiques ?
Absolument. HeyGen soutient la création de Vidéos de Marque professionnelles en permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs éléments de marque spécifiques et des avatars AI personnalisés. Cela assure une cohérence visuelle et renforce l'identité de marque à travers tout votre contenu vidéo.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour développer des promotions multilingues sur les réseaux sociaux ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des promotions engageantes sur les réseaux sociaux, réduisant significativement les coûts et le temps de production. Il offre des fonctionnalités telles que des sous-titres et légendes multilingues et une variété de Templates préconçus, rendant vos campagnes plus efficaces à l'échelle mondiale.