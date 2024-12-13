Générateur de Vidéos d'Intégration Multilingue : Formation Globale Simplifiée
Offrez un contenu de formation multilingue percutant à l'échelle mondiale. Utilisez des voix off AI pour créer des vidéos d'intégration engageantes pour votre main-d'œuvre diversifiée, économisant temps et coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux décideurs informatiques et aux responsables technologiques L&D, démontrant la puissance de l'"automatisation vidéo AI" de HeyGen pour créer des "vidéos d'intégration alimentées par l'AI" très efficaces. Le style visuel doit être fonctionnel et illustratif, avec des enregistrements d'écran de l'interface intuitive et montrant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" s'intègre parfaitement dans les flux de travail "d'intégration LMS", en mettant l'accent sur une production plus rapide et une réduction de l'effort manuel grâce à des "Modèles & scènes" intelligents.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu de formation, illustrant comment HeyGen facilite un "contenu de formation multilingue" supérieur grâce à sa gamme de "modèles personnalisables". La narration visuelle doit être vibrante, démontrant des modifications et ajustements rapides, soulignant la flexibilité des "Modèles & scènes" pour une "localisation de contenu" efficace à travers différentes audiences régionales, avec un accent sur la livraison d'un résultat soigné prêt pour toute plateforme via le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".
Concevez une vidéo informative d'une minute et demie ciblant les clients d'entreprise avec des équipes internationales diversifiées, mettant en avant le soutien inégalé de HeyGen pour "140+ langues" dans la transmission d'informations critiques. La présentation visuelle doit être nette et professionnelle, utilisant des séquences d'archives diversifiées de la "bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour représenter différentes régions, tout en soulignant la précision des "sous-titres/légendes" et le flux naturel de la "génération de voix off" pour assurer une précision technique et des "fonctionnalités de localisation" efficaces dans tous les matériaux de formation ou de communication.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée Globale pour l'Intégration.
Développez et livrez un contenu de formation plus localisé pour intégrer efficacement une main-d'œuvre diversifiée et mondiale.
Améliorer l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des expériences d'intégration hautement engageantes qui améliorent la rétention des nouvelles recrues et l'absorption des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'intégration alimentées par l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte en vidéo pour transformer des scripts en vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour les employés. Cette plateforme vidéo AI simplifie la création de contenu, permettant une production plus rapide de contenu de formation de haute qualité sans montage vidéo complexe.
HeyGen peut-il prendre en charge la génération de vidéos d'intégration multilingues pour une main-d'œuvre mondiale ?
Absolument. HeyGen est un puissant générateur de vidéos d'intégration multilingues, offrant des voix off AI dans plus de 140 langues et des sous-titres et légendes automatiques. Cette capacité garantit que vos vidéos d'intégration des employés sont localisées et accessibles à l'ensemble de votre main-d'œuvre mondiale.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour intégrer des vidéos d'intégration dans les systèmes existants ?
HeyGen fournit des capacités robustes pour une intégration LMS transparente et une exportation SCORM, facilitant l'incorporation de vidéos générées par AI dans vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants. La plateforme prend également en charge la transcription vidéo automatisée et l'enregistrement d'écran pour un matériel de formation complet.
Comment puis-je personnaliser les avatars AI et l'apparence générale de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des Acteurs AI personnalisés, des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos d'intégration alimentées par l'AI maintiennent une identité de marque cohérente et offrent une expérience d'apprentissage sur mesure.