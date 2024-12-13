Générateur de Vidéos RH Multilingues : Créez Rapidement des Formations Globales
Transformez des scripts en vidéos de formation RH captivantes instantanément. Notre générateur de vidéos RH multilingues offre de puissantes capacités de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 2 minutes à destination des équipes de formation et développement, montrant comment elles peuvent convertir une documentation technique complexe en vidéos de formation engageantes pour les employés. La vidéo doit illustrer l'utilisation fluide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script, combinée avec le support de la bibliothèque de médias/stock disponible, tout en maintenant une esthétique visuelle informative, propre et corporative avec une voix off claire et autoritaire.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les responsables de la communication interne, mettant en avant l'efficacité d'une plateforme vidéo AI dans la diffusion de mises à jour urgentes de l'entreprise aux équipes mondiales. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, soulignant comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen facilite une communication rapide et accessible au-delà des barrières linguistiques, avec un redimensionnement rapide des formats d'image et des exportations pour diverses plateformes internes.
Créez une vidéo soignée d'une minute à destination des équipes de formation produit, illustrant comment elles peuvent créer un contenu sophistiqué de montée en compétences interne pour de nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo doit présenter un avatar AI compétent, utilisant des modèles vidéo personnalisés et des scènes pour délivrer un message professionnel et conforme à la marque avec une voix off claire et instructive, montrant la polyvalence de la plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Atteindre Plus d'Apprenants dans le Monde.
Étendez vos initiatives mondiales d'apprentissage et de développement en créant et localisant facilement des cours de formation pour des forces de travail diversifiées.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Renforcez l'impact de votre formation RH en livrant un contenu vidéo engageant alimenté par l'AI qui améliore la compréhension et la rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos RH et de formation multilingues ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos RH multilingues, utilisant des avatars AI et le doublage AI pour convertir du texte en vidéo dans plusieurs langues. Cette capacité permet la traduction automatique et l'inclusion de sous-titres et de captions, rendant les vidéos de formation des employés accessibles et efficaces à l'échelle mondiale.
Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui propose une suite de fonctionnalités alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le processus de création de vidéos pour divers contenus, tels que les vidéos de formation des employés et les matériaux d'intégration et de RH.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour un déploiement facile ?
Oui, HeyGen est conçu pour être une plateforme vidéo AI adaptable, soutenant les intégrations qui facilitent le déploiement de votre contenu de formation dans les environnements LMS existants. Cela inclut la compatibilité pour l'exportation de vidéos dans des formats adaptés à SCORM et à d'autres plateformes, garantissant une montée en compétences interne sans faille.
Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque lors de la génération de vidéos avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de garantir facilement que vos vidéos sont conformes à votre marque grâce à des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de branding complets. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels, faisant en sorte que chaque vidéo créée avec HeyGen s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.