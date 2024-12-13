Générateur de Vidéos RH Multilingues : Créez Rapidement des Formations Globales

Transformez des scripts en vidéos de formation RH captivantes instantanément. Notre générateur de vidéos RH multilingues offre de puissantes capacités de texte en vidéo.

Imaginez un professionnel des ressources humaines devant intégrer de nouveaux employés dans cinq pays différents. Créez une vidéo convaincante de 90 secondes démontrant comment les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off peuvent rapidement transformer un seul script d'intégration en plusieurs versions linguistiques, garantissant un message cohérent et de haute qualité pour un public mondial avec un style visuel et audio professionnel et accueillant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 2 minutes à destination des équipes de formation et développement, montrant comment elles peuvent convertir une documentation technique complexe en vidéos de formation engageantes pour les employés. La vidéo doit illustrer l'utilisation fluide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script, combinée avec le support de la bibliothèque de médias/stock disponible, tout en maintenant une esthétique visuelle informative, propre et corporative avec une voix off claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les responsables de la communication interne, mettant en avant l'efficacité d'une plateforme vidéo AI dans la diffusion de mises à jour urgentes de l'entreprise aux équipes mondiales. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, soulignant comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen facilite une communication rapide et accessible au-delà des barrières linguistiques, avec un redimensionnement rapide des formats d'image et des exportations pour diverses plateformes internes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo soignée d'une minute à destination des équipes de formation produit, illustrant comment elles peuvent créer un contenu sophistiqué de montée en compétences interne pour de nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo doit présenter un avatar AI compétent, utilisant des modèles vidéo personnalisés et des scènes pour délivrer un message professionnel et conforme à la marque avec une voix off claire et instructive, montrant la polyvalence de la plateforme.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos RH Multilingues

Créez et localisez sans effort des vidéos de formation et d'intégration RH engageantes pour votre personnel mondial, assurant une communication claire dans toutes les langues.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo RH
Rédigez votre contenu et transformez-le instantanément en une vidéo engageante. Notre plateforme utilise les capacités de **texte en vidéo à partir de script** pour simplifier le processus de création, vous permettant de vous concentrer sur votre message pour des communications RH percutantes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour présenter votre message. Améliorez votre vidéo avec des voix réalistes et personnalisez leur apparence pour s'aligner parfaitement avec vos directives de marque et votre contenu RH.
3
Step 3
Traduisez en Plusieurs Langues
Étendez votre portée mondiale en utilisant des fonctionnalités avancées pour traduire votre vidéo en **plusieurs langues**. Générez des voix off professionnelles avec la **génération de voix off** intégrée pour garantir que votre contenu RH résonne authentiquement avec chaque employé.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Finalisez votre vidéo RH multilingue et préparez-la pour la distribution. Utilisez le **redimensionnement et les exportations flexibles des formats d'image** pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu est accessible et prêt pour une **intégration LMS** sécurisée ou d'autres méthodes de partage.

Diffuser des Communications RH Globales

Diffusez des communications RH essentielles et des messages d'intégration avec des vidéos percutantes et localisées pour connecter et motiver vos employés à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos RH et de formation multilingues ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos RH multilingues, utilisant des avatars AI et le doublage AI pour convertir du texte en vidéo dans plusieurs langues. Cette capacité permet la traduction automatique et l'inclusion de sous-titres et de captions, rendant les vidéos de formation des employés accessibles et efficaces à l'échelle mondiale.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui propose une suite de fonctionnalités alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le processus de création de vidéos pour divers contenus, tels que les vidéos de formation des employés et les matériaux d'intégration et de RH.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour un déploiement facile ?

Oui, HeyGen est conçu pour être une plateforme vidéo AI adaptable, soutenant les intégrations qui facilitent le déploiement de votre contenu de formation dans les environnements LMS existants. Cela inclut la compatibilité pour l'exportation de vidéos dans des formats adaptés à SCORM et à d'autres plateformes, garantissant une montée en compétences interne sans faille.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque lors de la génération de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de garantir facilement que vos vidéos sont conformes à votre marque grâce à des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de branding complets. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels, faisant en sorte que chaque vidéo créée avec HeyGen s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

