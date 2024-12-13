Générateur de Vidéos Explicatives Multilingues pour une Portée Mondiale

Produisez instantanément des vidéos engageantes dans plus de 100 langues en utilisant des avatars AI pour un contenu plus rapide et économique.

Imaginez un monde où les équipes de marketing mondiales créent sans effort du contenu multilingue. Concevez une vidéo explicative convaincante d'une minute qui démontre visuellement cela, mettant en scène des avatars professionnels AI articulant les caractéristiques du produit dans diverses langues, alimentée par une génération avancée de voix off et des sous-titres générés automatiquement, montrant véritablement la plateforme comme un générateur de vidéos explicatives multilingues de premier plan.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les propriétaires de petites entreprises ont souvent du mal à expliquer des idées complexes ; montrez-leur une solution avec une vidéo didactique dynamique de 90 secondes. Utilisez un style visuel engageant et illustratif, en tirant parti de modèles et de scènes polyvalents, associés à une voix AI amicale issue de la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, soulignant comment un créateur de vidéos explicatives AI leur permet de produire du contenu professionnel sans effort.
Exemple de Prompt 2
Pour les départements RH chargés de l'intégration des employés internationaux, une vidéo de formation informative de 2 minutes est cruciale. Développez un contenu avec un style visuel propre et structuré, utilisant des avatars AI pour délivrer des informations essentielles à partir de documents transformés en vidéos, complété par une génération claire de voix off et des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité et la compréhension à travers toutes les barrières linguistiques au sein d'une plateforme de création vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Les chefs de produit cherchant à transmettre efficacement les mises à jour logicielles bénéficieront de cette vidéo concise de 45 secondes. Créez une présentation visuelle moderne et claire, mettant en vedette un avatar AI qui explique précisément les nouvelles fonctionnalités, soutenu par une génération de voix off fluide et des sous-titres automatiques, tout en démontrant le redimensionnement facile des formats d'image et les exportations pour divers canaux de distribution.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives Multilingues

Créez facilement des vidéos explicatives multilingues engageantes avec des capacités AI, un support de plus de 100 langues et des fonctionnalités personnalisables pour un récit précis.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos personnalisables qui conviennent au thème et au style de votre vidéo explicative. Que vous recherchiez des options animées ou sur tableau blanc, les modèles simplifient la configuration initiale.
2
Step 2
Créez Votre Script et Voix Off AI
Rédigez votre script ou téléchargez simplement un document sur la plateforme. Utilisez la fonctionnalité de voix off AI pour générer des narrations professionnelles disponibles dans plus de 100 langues, garantissant que votre vidéo s'adresse à un public mondial.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et Personnalisez les Scènes
Incorporez des avatars AI pour transmettre votre message de manière authentique. Améliorez vos scènes avec le logo de votre marque, ses couleurs et tout média supplémentaire de la bibliothèque de stock intégrée pour une touche personnalisée.
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres Générés Automatiquement
Une fois votre vidéo prête, exportez-la dans le format d'image souhaité avec des sous-titres automatiques ajoutés. Cela garantit que votre public, quel que soit sa langue ou son emplacement, comprend et s'engage pleinement avec votre contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éducation Sanitaire Accessible

Clarifiez les informations médicales complexes grâce à des vidéos explicatives alimentées par AI, rendant l'éducation sanitaire vitale accessible et compréhensible pour des communautés diverses.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos explicatives multilingues ?

HeyGen sert de puissant "générateur de vidéos explicatives multilingues", permettant aux utilisateurs de créer du contenu professionnel dans plus de "100 langues". Avec des capacités avancées de "voix off AI", vous pouvez générer sans effort des narrations au son naturel pour un public véritablement mondial.

HeyGen peut-il convertir du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen offre une expérience de création "texte-en-vidéo" fluide en utilisant des "avatars AI" réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script, et le "créateur de vidéos explicatives AI" de HeyGen générera un contenu vidéo engageant, donnant vie à votre texte sans production complexe.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen une plateforme de création vidéo AI efficace ?

HeyGen accélère considérablement la "création de vidéos plus rapide" grâce à son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de "modèles vidéo". Cette plateforme "conviviale" vous permet de produire rapidement des vidéos de haute qualité, rendant le processus plus accessible et simplifié.

HeyGen propose-t-il la génération automatique de sous-titres et la conversion de documents en vidéos ?

Absolument, HeyGen propose la génération de "sous-titres automatiques" pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos. De plus, il prend en charge la capacité de "transformer des documents en vidéos", transformant le contenu statique en présentations visuelles dynamiques avec facilité.

